Rybnik zbuduje 32 mieszkania w czterech budynkach w formule TBS

Budowę 32 mieszkań w czterech nowych budynkach w dzielnicy Rybnika - Popielowie zamówiła za ponad 13 mln zł należąca do rybnickiego samorządu spółka Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Twój Dom”. Nowe domy mają powstać do III kw. 2024 r.

Będzie to już kolejna inwestycja rybnickiego TBS: m.in. w listopadzie ub. roku spółka zamówiła budowę za blisko 25 mln zł budowę 80 mieszkań w pięciu nowych budynkach w dzielnicy Boguszowice Stare.

Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka rybnickiego magistratu Agnieszka Skupień, budynki przy ul. Okulickiego w Popielowie zrealizuje za niespełna 13,3 mln zł firma Remar Budownictwo z Gołkowic Górnych.

"Koncepcja dla ul. Okulickiego przewiduje budowę czterech wielorodzinnych budynków mieszkalnych z płaskim dachem" - zapowiedział cytowany przez rzeczniczkę prezes rybnickiego TBS Olgierd Zaraś. "Segmenty A i B zaplanowano w układzie szeregowym, segmenty C i D będą wolnostojące. Lokale będą jedno, dwu i trzypokojowe, o powierzchni od 29 do 61 m kw. Mieszkania będą miały balkony oraz komórki lokatorskie" - dodał Zaraś.

W każdym budynku na parterze przeznaczono po jednym mieszkaniu dla osoby niepełnosprawnej bądź starszej. Zagospodarowanie terenu przewiduje m.in. budowę parkingu, placu zabaw i chodników - infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

"Przewidywany termin oddania do użytkowania zespołu budynków przy ulicy Okulickiego to III kw. 2024 r. Wciąż można jeszcze składać wnioski na najem mieszkań w tej lokalizacji - spośród 32 lokali wolnych jest 6 mieszkań. Dokumenty można składać do 24 lutego br. - zasygnalizował Zaraś.

Oferta TBS-u w dzielnicy Popielów to kolejna inwestycja Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Twój Dom" w Rybniku, miejskiej spółki zajmującej się budową mieszkań na wynajem. Spółka, prócz inwestycji w Boguszowicach Starych przy ul. Sztolniowej, buduje też mieszkania w centrum Rybnika przy ul. Hallera.

Przy ul. Hallera w ramach tzw. projektu Rzeczna powstaje tam budynek z 80 mieszkaniami i lokalami usługowymi. Zgodnie z założeniami projektu Rzeczna jest tam już parking wielopoziomowy i powstaje budynek centrum edukacji artystycznej.

Formuła Towarzystwa Budownictwa Społecznego jest pomyślana jako rozwiązanie dla osób niezamożnych lub średniozamożnych, które z różnych przyczyn nie mogą kupić własnego mieszkania, a chcą zamieszkać w nowym mieszkaniu, gdzie czynsz nie jest tak wysoki, jak na wolnym rynku najmu. To przede wszystkim osoby, których dochody wykraczają ponad limity pozwalające na ubieganie się o mieszkanie komunalne, a jednocześnie są zbyt niskie, aby starać się o kredyt hipoteczny.

