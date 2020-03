Rynek akcji odbija po poniedziałkowej przecenie

Po otwarciu wtorkowej sesji główne indeksy rynku akcji idą w górę - WIG20 zyskuje 1,5 proc. o godz. 9.01. W gronie blue chipów najbardziej zwyżkują ceny akcji Tauronu, Alior Banku i PKN Orlen.

Kurz po "czarnym poniedziałku" na międzynarodowych giełdach zaczyna opadać, a złoty pozostaje stabilny - wskazał we wtorkowym komentarzu Konrad Ryczko z DM BOŚ.

Odbicie cen ropy może ograniczyć w kolejnych dniach paniczną wyprzedaż akcji - ocenili eksperci Pekao.

Pojawiają się opracowania sugerujące obniżenie prognoz wzrostu gospodarczego Polski o co najmniej 1 pkt. proc.

Jak wskazał analityk Domu Maklerskiego BOŚ, wtorkowy, poranny handel nie przynosi istotniejszych zmian na wycenie polskiej waluty - eurodolar notuje lekki ruch korekcyjny. Wskazał, że przed godziną 9 "PLN kwotowany był następująco: 4,3068 PLN za euro, 3,7879 PLN względem dolara amerykańskiego, 4,0475 PLN wobec franka szwajcarskiego oraz 4,9382 PLN w relacji do funta szterlinga.



Ryczko podkreślił, że "czarny poniedziałek" na rynkach miał ograniczony wpływ na wyceny walut środkowoeuropejskich. "Najmocniej reagowały pary powiązane z wycenami ropy" - zaznaczył. Dodał, że kwotowania złotego podążały za zmianami dolara, w nikłym stopniu uczestnicząc w panice. Na zachowania światowych rynków wpłynęły: tąpnięcie na wycenie ropy z uwagi na rozpoczęcie "wojny cenowej" w OPEC oraz dalszy rozwój epidemii koronawirusa w Europie.



Analityk zwrócił uwagę, że w poniedziałek wieczorem włoski premier Conte poinformował, iż całe Włochy zostały objęte kwarantanną. "Trwa szacowanie potencjalnych wpływów wydarzeń związanych z wirusem dla polskiej gospodarki. W zakresie Włoch czy samej Strefy Euro spodziewane jest wejście w stan recesyjny"- zaznaczył.



W przypadku Polski, jak dodał, pojawiają się opracowania sugerujące obniżenie prognoz "o co najmniej 1 pkt. proc". Podkreślił, że są to jedynie wstępne szacunki, a "rewizje i aktualne odczyty mogą być dużo głębsze". Dodał, że trwają spekulacje dot. potencjalnych działań instytucji centralnych, w tym NBP.



"Spowolnienie gospodarcze najpewniej przełoży się na spadek inflacji, co otworzy drogę do ewentualnych obniżek stóp" - ocenił. Zaznaczył, że krótkoterminowo będziemy świadkami zainicjowania programów wsparcia dla branż, w największym stopniu, dotkniętych wpływem wirusa.



"Z rynkowego punktu widzenia kurz po wczorajszym +czarnym poniedziałku+ zaczyna opadać" - wskazał. Dodał, że europejskie parkiety sugerują zielone otwarcie, a rynki w Azji notują już korektę wzrostową.



Np. japoński Nikkei 225 zwyżkował o 0,85 proc. W Chinach wskaźnik SCI zyskuje 1,54 proc., a w Hongkongu indeks Hang Seng - o 1,73 proc. Z kolei południowokoreański KOSPI wzrósł o 0,42 proc.



Zdaniem Ryczki możemy mówić o kolejnej próbie "lekkiego odbicia po mocnych spadkach". "PLN pozostaje stabilny, w większym stopniu reagując na zmiany na EUR/USD" - zaznaczył.



Na odbicie cen ropy, które może ograniczyć w kolejnych dniach paniczną wyprzedaż akcji zwracają też uwagę analitycy banku Pekao. "Rynki wciąż nie wykluczają, iż największe gospodarki znajdą się w technicznej recesji, stąd wyceniany jest scenariusz zdecydowanego luzowania polityki monetarnej przez główne banki centralne" - zaznaczyli. Dodali, że EBC prawdopodobnie obniży w czwartek stopę depozytową, zwiększy skalę skupu aktywów oraz uruchomi nowy program długoterminowych operacji refinansujących. "Dolar odzyskuje siły, co spycha EUR-USD ponownie w stronę 1,1350. Kurs prawdopodobnie pozostanie w szerokim przedziale 1,12-1,15 w najbliższych dniach" - ocenili. Dodali, że pomimo "podwyższonej globalnej awersji do ryzyka złoty zachowuje się dość solidnie". "Istnieje szansa na względną stabilizację kursu w przedziale 4,2750-4,3200/EUR" - ocenili.