Rynek dzieł sztuki szybko się rozwija. Dobrych okazji do inwestycji nie brakuje

W Polsce wciąż obserwujemy, jak dynamicznie rozwija się rynek sztuki. Pojawiają się nowe rekordy, przybywa artystów, galerii, a z roku na rok także inwestorów i osób aspirujących do bycia kolekcjonerami. Takie inwestowanie uważa się za jedną z bezpieczniejszych lokat kapitału.

Rynek sztuki ma się w Polsce coraz lepiej.

Inwestowanie w tej dziedzinie, choć swą dynamiką odbiega od innych rynków, potrafi stworzyć wyjątkowe okazje inwestycyjne.

Z tego względu istotne jest, aby na bieżąco obserwować rynek, poszukując artystów, którzy są niepowtarzalni i których prace, choć teraz nie są cenione, z czasem mogą okazać się doskonałą lokatą kapitału.

W ostatnich latach rynek sztuki w Polsce cechuje duża dynamika wzrostu. "2022 r. był rokiem historycznych rekordów, a na aukcjach padały wielomilionowe transakcje. Kolekcjonerzy wylicytowali dzieła sztuki i rzemiosła za ponad 480 mln zł oraz powyżej 100 tys. numizmatów" - czytamy w "Raporcie polskiego rynku aukcyjnego 2022" przygotowanym przez platformę aukcyjną OneBid.

Najlepsze okazje dla inwestorów generują śmierć, rozwód lub przymus sprzedaży

Popyt na dzieła sztuki kształtowany jest przez wiele czynników, nie tylko tak oczywistych jak cenowe, ponieważ ten segment rynku cechuje niska cenowa elastyczność popytu, ale także np. zmienne gusta, dochody społeczeństwa czy tzw. efekt kuli śnieżnej, a więc sytuacja, w której obrazy danego twórcy są nabywane ze względu na panującą modę i wybory zakupowe innych uczestników rynku sztuki. Paradoksalnie też, często dochodzi do sytuacji, w której wraz ze wzrostem cen dzieł, równocześnie rośnie zainteresowanie nimi.

W kontekście mechanizmów rządzących rynkiem sztuki, istotne jest znaczenie megagwiazd. A więc zwycięzca bierze wszystko. Stwarza to sytuację, w której uznani artyści zagarniają największą część rynku, tworząc najbardziej cenione prace.

W tabelach najwyższych notowań aukcyjnych w Polsce znajdują się dzieła Jacka Malczewskiego czy Jana Matejki. Artyści ci przez lata pozostają w ścisłej czołówce, a ich prace zazwyczaj są bardzo trudne do nabycia. Często aby je zakupić, trzeba stale śledzić rynek, wyczekując okazji. Jak pisze Anna Lucińska w ,,Obrazach na rynku finansowym. Analiza efektywności inwestowania’’ najbardziej sprzyjające są okoliczności 3D, a więc: śmierć kolekcjonera (death), przymus sprzedaży w wyniku zadłużenia (debt) oraz rozwód (divorce).

Na rynku dzieł sztuki warto poszukać nieoczywistych okazji

Ceny dzieł tzw. megagwiazd nie są dostępne dla szerokiego grona inwestorów, jednak okazji warto wypatrywać wśród mniej znanych, a równie cennych artystów, kierując się odpowiednimi kryteriami – m.in. jak długo tworzą i wystawiają, czy są konsekwentni oraz czy ich styl jest niepowtarzalny, a inni ich naśladują.

Doskonałym przykładem jest Zdzisław Nitka. Wydaje się artystą nie w pełni docenianym i choć na rynku aktywny jest bardzo długo, wśród inwestorów nie cieszy się dużą popularnością. Mimo obecności w kolekcjach muzealnych, jego prace są stosunkowo tanie. Nawiązując jednak do mechanizmu kuli śnieżnej, jeśli na aukcji pojawi się chociaż jeden spektakularny wynik sprzedażowy tego artysty, wówczas więcej osób będzie o niego zabiegać, co może mieć miejsce w perspektywie kolejnych kilku lat.

Co warte uwagi, Nitka był uczniem Józefa Hałasa, którego prace można jeszcze dziś nabyć za ok. 60 tys. zł. W przyszłości jednak, za sprawą m.in. włączenia jego obrazu do kolekcji Centre Pompidou, cena jego dzieł może wzrosnąć nawet kilkukrotnie.

Wyraźnie niedoszacowane jest także malarstwo Andrzeja Gieragi, klasyka polskiej abstrakcji geometrycznej. Choć w ostatnim czasie zauważalne jest ożywienie zainteresowania jego twórczością, od lat jego prace są bardzo tanie. To więc kolejny przykład zmarginalizowanego artysty, który dopiero teraz, mając niemal 90 lat, zostaje zauważony przez kolekcjonerów.

Dzieła niektórych artystów notują imponujące wzrosty cen

Przyjrzyjmy się kształtowaniu cen artystów powojennych, chociażby Ryszarda Winiarskiego. Jeszcze przed rokiem 2013 jego dzieła można było kupić za niewygórowane kwoty, oscylujące w okolicach 40-70 tys. zł. W 2012 roku za ,,Obszar 163’’ zapłacono 72 tys. zł, z kolei w 2013 roku za ,,Obszar 183” już 180 tys. zł. Obecnie ceny dzieł artysty biją rekordy na aukcjach – w 2017 roku praca ,,Gra" sprzedała się za ponad milion złotych.

Przykładów artystów, których zakup dzieł obecnie może stanowić okazję inwestycyjną, można mnożyć. Na polskim rynku warci uwagi są artyści konsekwentni, z długim stażem, jak chociażby Basia Bańda, która tworzy i wystawa od 20 lat, a jej prace nadal kosztują niewiele, bo ok. 12-20 tys. zł.

Kolejnym ciekawym, znanym nazwiskiem jest Anna Szprynger, niezwykle oryginalna, również z długą karierą artystyczną i kilkunastoma naprawdę znaczącymi wystawami. Uznana przez rynek sztuki i krytyków – jak choćby przez Bożenę Kowalską, historyczkę sztuki i wielki autorytet w dziedzinie abstrakcji. Cena jej obrazów systematycznie rośnie. Obecnie można je nabyć za ok. 25-30 tys. zł. Jest wysoce prawdopodobne, że za kolejne 10 lat obrazy Szprynger będą warte dwa razy więcej.

Podsumowując, szukając okazji do inwestycji warto kierować się przyjętymi wyznacznikami. A więc analizując poczynania artysty, zwróćmy uwagę na długość jego kariery, progresywne ceny na aukcjach, ilość wystaw. Co niezwykle istotne, to także unikalność i ciekawość postawy artystycznej. Najbardziej cenieni twórcy nie mają odpowiednika, a raczej wielu epigonów, miernie próbujących ich naśladować.

