Rynek kredytów hipotecznych się załamał - ostrzegają bankowcy. Banki nie są bez winy

Rosnące ryzyko prawne na rynku kredytów hipotecznych sprawia, że są one coraz mniej rentowne dla banków. Bankowcy obawiają się, że wakacje kredytowe staną się nową normą zakłócającą funkcjonowanie mechanizmów rynkowych - pisze Business Insider Polska.

Ostatnie lata przyniosły wzrost ryzyka prawnego dotyczącego hipotek frankowych, co ma odzwierciedlenie w rosnącej liczbie pozwów kierowanych przez klientów i niemal masowo unieważnianych przez sądy umowach, przekładających się na wielkie rezerwy zawiązywane przez banki. Ostatnio doszły do tego problemy z hipotekami złotowymi, które pojawiły się po gwałtownym wzroście stóp procentowych. Zaczęły się bowiem próby podważania stawki WIBOR, na której oparte jest oprocentowanie zdecydowanej większości hipotek. Są one dodatkowo napędzane pospieszną reformą wprowadzającą następcę tego wskaźnika, czyli WIRON - pisze Business Insider Polska.

Wakacje kredytowe są zmorą sektora bankowego, która już kosztuje ok 15 mld zł a może zostać przedłużona

Na to wszystko nałożyły się wakacje kredytowe, czyli powszechny program dający klientom (bez względu na ich sytuację finansową, wysokość dochodów czy majątku) możliwość zawieszenia łącznie ośmiu rat w latach 2022-2023. Kosztuje to sektor około 15 mld zł, a już pojawiają się głosy, że może zostać wydłużony o kolejny rok. Bankowcy obawiają się też, że w obliczu spadku stóp procentowych w przyszłości klienci mający stałą stopę procentową będą czuli się oszukani.

Ryzyko regulacyjno-prawne w polskim sektorze bankowym sprawia, że sektor zawiesza kredyty ze zmiennym oprocentowaniem

Z informacji uzyskanych przez Business Insider Polska wynika, że bankowcy dostrzegają problem, tzn. rosnące w ostatnim czasie ryzyko prawno-regulacyjne. Dotyczy to zwłaszcza banków mających inwestorów zagranicznych, którzy porównują sytuację w Polsce z innymi krajami, gdzie tych ryzyk nie ma lub są mniejsze. Bankowcy twierdzą, że wzrost ryzyka prawno-regulacyjnego dotyczącego kredytów mieszkaniowych może uderzyć w ich ceny i dostępność.

Pierwsze tego symptomy już widać, np. BNP Paribas w połowie 2022 r. informował, że będzie oferować hipoteki tylko własnym klientom. Z kolei ING Bank Śląski w grudniu 2022 r. podał, że na pół roku zawiesza sprzedaż kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem ze stawką WIBOR i w tym czasie będzie oferował kredyty hipoteczne tylko ze stałą stopą (później w jego ślady poszedł też BNP Paribas) - podaje Business Insider Polska.

Czytaj więcej z Business Insider Polska

Polacy szturmują Lotto jak nigdy dotąd. Opowiada nam o tym Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego. Zobaczcie

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl