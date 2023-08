Rynek kredytowy się ożywił. Ceny mieszkań znowu rosną

Ceny ofertowe mieszkań w części największych polskich miast ponownie rosną, a czynnikiem napędzającym popyt jest w znacznej mierze program Bezpieczny kredyt 2 proc., wynika z raportu o kredytach mieszkaniowych i cenach nieruchomości AMRON-SARFiN.

Aż o 40 proc. w ujęciu kwartał do kwartału wzrosła liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych i wyniosła prawie 31 tysięcy kredytów, wynika z raportu AMRON-SARFiN.

Średnia wartość udzielonego kredytu w drugim kwartale wyniosła 366 tys. zł i była wyższa w porównaniu do średniej ceny z pierwszego kwartału o prawie 8 procent.

Istotnym czynnikiem, który zdaniem ekspertów także wpłynął na ożywienie rynku kredytowego w II kwartale 2023 roku jest rządowy program Bezpieczny kredyt 2 proc.

Rynek kredytów mieszkaniowych wyraźnie się ożywił

W drugim kwartale 2023 roku banki udzieliły 30,8 tys. kredytów mieszkaniowych, czyli o 40 proc. więcej w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wartość nowo udzielonych kredytów wyniosła 11,3 mld zł, co oznacza wzrost o 51,2 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 i jednocześnie spadek o 16,5 proc. w ujęciu rok do roku.

Średnia wartość udzielonego kredytu ogółem w drugim kwartale 2023 roku wyniosła 366 139 zł, co oznacza wzrost o 7,9 proc. w porównaniu do średniej wartości z pierwszego kwartału 2023 roku.

Autorzy raportu wskazują, że ożywienie rynku kredytowego to wynik kilku czynników, m.in. działań Rady Polityki Pieniężnej, która od września 2022 r. utrzymuje stopę referencyjną Narodowego Banku Polski na stabilnym poziomie wynoszącym 6,75 proc., co w efekcie pozwoliło obniżyć WIBOR 3M do poziomu 6,9 proc. na koniec drugiego kwartału.

Średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego na koniec czerwca 2023 roku wyniosło 8,77 proc., czyli o 0,29 pkt.proc. mniej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Najmocniej podrożały mieszkania w Warszawie, Bezpieczny kredyt 2 proc. mocno wpływa na rynek

W porównaniu z wynikami I kwartału 2023 roku, miastem z największym wzrostem średniej ceny transakcyjnej w II kwartale była Warszawa, gdzie wzrost kwartalny wyniósł 2,84 proc. Zdecydowanie niższe wzrosty cen zanotowano we Wrocławiu i Łodzi. W pozostałych miastach objętych analizą odnotowano niewielkie spadki średnich cen - w Gdańsku o 1,83 proc., w Poznaniu o 1,61 proc. i Krakowie o 0,24 proc.

Autorzy raportu wskazują, że programu Bezpieczny kredyt 2 proc. miał wpływ na poziom cen oferowanych mieszkań.

- Od połowy grudnia 2022 roku, czyli od momentu ogłoszenia programu, ofertowe ceny mieszkań rosły. W okresie od grudnia 2022 roku do czerwca 2023 roku wzrost cen ofertowych w Warszawie przekroczył poziom 10 proc. - podano w raporcie.

A tak ceny kształtowały w największych polskich miastach się na przestrzeni ostatnich 17 lat:

- Osoby, które nie miały możliwości skorzystać z programu, z wyprzedzeniem sięgnęły po komercyjny kredyt hipoteczny, aby zdążyć z wyborem mieszkania i zapłacić w miarę rozsądną cenę - napisano w raporcie.

Pierwsze transakcje finansowane bezpiecznym kredytem przypadają dopiero na lipiec 2023 roku, jednak podjęta analiza zmian cen ofertowych na rynku mieszkaniowym pokazuje, że im bliżej uruchomienia programu, tym bardziej widoczny był jego wpływ na ceny ofertowe.

Również prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek odniósł się do programu na konferencji prasowej.

- Jeśli chodzi o liczbę banków faktycznie oferujących kredyt 2 proc., szacujemy, że na koniec III kwartału będzie to blisko 15 banków, które uczestniczą w programie kredyt 2 proc. - powiedział prezes ZBP.

W jakim wieku emerytura? Czy stary spór wróci ze zdwojoną siłą? Zobacz naszą debatę

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl