Rynek meblowy spowalnia. Odczuł to polski producent

Notowana na warszawskiej giełdzie Fabryka Mebli Forte zanotowała w drugim tegorocznym kwartale silny spadek rentowności prowadzonej działalności.

Grupa Forte w okresie kwiecień - czerwiec 2023 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 263,7 mln zł, w stosunku do 333 mln zł w analogicznym okresie roku 2022 (mniej o 20,9 proc. rok do roku). Zysk netto wyniósł natomiast 1,3 mln zł i w porównaniu do osiągniętego przed rokiem (8,2 mln zł) spadł aż o 84 procent rok do roku.

Znacząca część produkowanych mebli trafia na eksport

Przychody ze sprzedaży mebli i pozostałej sprzedaży grupy stanowiły 91,3 proc. sprzedaży ogółem (240,7 mln zł), z czego eksport stanowił 210,7 mln zł (79,9 proc.) wobec 30 mln zł sprzedaży krajowej (11,4 proc.).

W strukturze sprzedaży ogółem grupy 8,7 proc. stanowiła sprzedaż nadwyżek płyty produkowanej przez spółkę zależną TANNE. Wartość sprzedaży płyty do zewnętrznych klientów w całym okresie sprawozdawczym wyniosła 22,9 mln zł i była niższa w ujęciu rok do roku o 75 proc.

Udział procentowy sprzedaży mebli i pozostałej sprzedaży na poszczególnych rynkach ukształtował się następująco: kraje niemieckojęzyczne 49,2 proc., Europa Zachodnia i Północna 27 proc., Polska 12,5 proc., Europa Środkowa, Południowa i Wschodnia 10 proc. oraz kraje pozaeuropejskie 1,3 proc. Udział procentowy sprzedaży płyty na rynkach ukształtował się następująco: Polska 80,8 proc., Europa Środkowa, Południowa i Wschodnia 19,2 proc.

Spowolnienie na rynku meblowym daje się we znaki

Spółka podała, że na obniżenie rentowności wpłynęły następujące czynniki:

- utrzymujące się spowolnienie na rynku meblowym, które negatywnie wpłynęło na dynamikę sprzedaży mebli na wszystkich rynkach. W ujęciu ilościowym sprzedaż mebli w okresie kwiecień- czerwiec 2023 roku była o 11 proc. niższa, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego;

- bardzo istotny spadek popytu na płytę meblową przełożył się na spadek sprzedaży płyty do zewnętrznych klientów w ujęciu ilościowym o 65 proc. Jednocześnie ceny sprzedaży spadły o 30 proc. rok do roku. Skutkowało to zmniejszeniem uzyskanej marży na sprzedaży płyty poza grupę o 37,5 mln zł;

