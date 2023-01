Rynek niedźwiedzia za nami. Giełda czeka na nowy impuls

Wyceny akcji na warszawskim parkiecie wciąż znajdują się na względnie atrakcyjnych poziomach. Eksperci są nastawieni optymistycznie, ale nie wykluczają zawirowań na rynku.

Duża zmienność bazująca na niepewności, wraz z wyczekiwaniem na koniec wojny, niezbędny do szerokiego odbicia na rynku akcji, będą kluczowymi czynnikami warunkującymi w 2023 roku kondycję warszawskiej giełdy.

Duży potencjał eksperci dostrzegają w sektorze bankowym, nie skreślają spółek z branży OZE i energetycznej, sceptycznie natomiast postrzegają producentów gier.

Mimo tego, że na polskiej giełdzie 2022 rok obfitował w silną przecenę aktywów, nie oznacza to, że nie może być taniej.

Miniony rok był trudny dla inwestorów na polskim rynku akcji. Wszystkie główne indeksy stołecznego parkietu zakończyły rok na solidnych minusach. Indeks szerokiego rynku WIG stracił w 2022 roku 17 proc., WIG20 poszedł w dół o 21 proc., mWIG40 spadł o prawie 22 proc., a sWIG80 stracił 12,5 proc. Chciałoby się rzec, że najgorsze za nami, a 2023 rok musi okazać się lepszy. Jak podchodzą do tego zagadnienia eksperci?

W opinii Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych AgioFunds 2023 r. będzie charakteryzował się dużą zmiennością, ale powinien być wyraźnie lepszy niż poprzedni.

Ten rok będzie lepszy, choć nadal towarzyszyć nam będzie niestabilność i zmienność

- Polski rynek ucierpiał nie tylko ze względu na czynniki globalne, jak wysoka inflacja oraz kryzys energetyczny, ale również z uwagi na odpływ kapitałów spowodowany wojną na Ukrainie, toczoną w bezpośrednim sąsiedztwie naszego kraju. Wraz ze stabilizacją na światowych giełdach, związaną ze spadkiem inflacji i końcem podnoszenia stóp przez główne banki centralne, również i GPW powinna zachowywać się lepiej niż w ostatnich miesiącach. Niestety pierwsze dwa kwartały 2023 roku przyniosą w wielu krajach nie tylko spowolnienie gospodarcze, ale i recesję, co wpłynie na dużą zmienność - prognozują eksperci AgioFunds TFI.

Seweryn Masalski, dyrektor inwestycyjny w MM Prime TFI, wskazuje, że bessy na giełdach są raczej krótkie, rzadko kiedy trwają dłużej niż półtora roku.

- Jako że obecny rynek niedźwiedzia rozpoczął się rok temu, możemy z dużym prawdopodobieństwem założyć, że większość spadków, jeśli nie wszystkie, już jest za nami. Spodziewam się pozytywnej stopy zwrotu indeksów za cały 2023 rok. Jako że polska giełda mocniej spadała, powinna też dynamiczniej odzyskiwać wartość w porównaniu do rynków rozwiniętych - mówi WNP.PL ekspert MM Prime TFI.

Polski rynek jest jednak obarczony znacznym ryzykiem geopolitycznym - Konrad Ryczko z Domu Maklerskiego BOŚ definiuje nasz rynek jako bardzo ryzykowny.

- Jesteśmy rynkiem, na terenie którego inwestycje muszą mieć wyższą premię za ryzyko, z powodu napięć geopolitycznych. Mimo niedawnego odbicia, polski rynek dla zagranicy jest wciąż bardzo ryzykowny, jesteśmy klasyfikowani jako kraj przyfrontowy, wobec tego inwestycja w Polsce musi mieć wyższą potencjalną stopę zwrotu - mówi nam Ryczko.

Co musi się stać, żeby 2023 rok był dobry dla ryzykownych aktywów?

W opinii ekspertów kluczem do pomyślnych kwartałów na polskim rynku akcyjnym jest przebieg i ewentualne przesłanki świadczące o możliwym zakończeniu wojny w Ukrainie.

- Wojna w Ukrainie zdecydowanie przyczyniła się od ucieczki kapitału nie tylko z Polski, ale i całego Starego Kontynentu. Jeszcze latem inwestorów przerażała perspektywa odcięcia Europy od rosyjskiego gazu. Oczekiwali w jego następstwie masowego zamykania przedsiębiorstw i głębokiej recesji. Okazało się jednak, że rządy i gospodarki europejskie zaadaptowały się do nowej sytuacji. Zgromadziły rekordowe zapasy gazu, które pozwolą przetrwać zimę, po czym będą znowu uzupełniane. Oczywiście wyższe ceny surowców energetycznych wpłynęły na gospodarki regionu, ale w stopniu dużo mniejszym niż się wcześniej obawiano - wskazują zarządzający AgioFunds TFI.

Konrad Ryczko nie ma wątpliwości, że kluczowe dla noworocznych perspektyw naszego rynku jest to, kiedy skończy się konflikt na Ukrainie.

- Jeżeli będzie się przedłużał i zaogniał, to jakiekolwiek szerokie i mocne odbicie nie wchodzi w grę, natomiast wszelkie negocjacje czy wiążące rokowania byłyby dużym impulsem prowzrostowym dla niemal całego rynku. Wówczas spółki, które traciły na konflikcie, odbiją, a np. zbrojeniówka będzie pod presją. Czas trwania i natężenie konfliktu będzie więc kluczem dla ryzykownych aktywów w 2023 roku. Biznes wciąż bowiem obawia się tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, a to powoduje, że zagraniczne fundusze nie są skore do lokowania kapitału w polskich akcjach - wskazuje analityk.

Seweryn Masalski również uważa, że wojna na Ukrainie to jedna z głównych przeszkód dla napływu kapitału zagranicznego, ale "suma innych problemów jest większa niż ten konkretny czynnik geopolityczny".

- Inne przeszkody to status kraju rozwijającego się wobec podwyżek stóp w USA, zatargi z Unią Europejską i brak KPO. Problemem są też decyzje polityczne uderzające w zyski spółek, jak windfall tax, limity cen energii czy wakacje kredytowe, ale to akurat są kwestie występujące w prawie każdym innym kraju na świecie w dzisiejszych czasach - mówi ekspert.

OZE, biotechnologia, a może banki? Który sektor może okazać się najlepszy?

Zostawiając na chwilę perspektywy szerokiego rynku, w przypadku którego tylko napływ zagranicznego kapitału może przynieść znaczące odbicie, skupmy się na poszczególnych sektorach. W 2022 roku dobrze radziły sobie m.in. sektory górniczy, motoryzacyjny czy chemiczny. Jak będzie w 2023?

- W razie zmniejszenia presji politycznej bardzo zaniżona obecnie wycena może być odblokowana w odniesieniu do energetyki i banków. Spodziewałbym się w którymś momencie także silnego odbicia notowań spółek przemysłowych, których wyceny teraz już odzwierciedlają nadchodzącą recesję w gospodarce - prognozuje Seweryn Masalski.

Eksperci są zgodni, że dobry okres mogą mieć przed sobą banki.

- Zakładając brak kolejnych niekorzystnych ustaw czy wyroków TSUE, notowania banków powinny rosnąć, dzięki wysokim zyskom i niskiej aktualnej wycenie. Ryzyko negatywnych zdarzeń dla sektora jest jednak wysokie - mówi Masalski.

Jego zdanie podzielają zarządzający funduszami w AgioFunds TFI.

- W perspektywie najbliższego roku za atrakcyjny uważamy cały sektor bankowy. Według nas spowolnienie gospodarcze nie przełoży się na wzrost kosztów ryzyka, a ze względu na nadpłynność sektor ten nie posiada praktycznie konkurencji przy pozyskiwaniu lokat, co przekłada się na rekordowe marże. Obniżki stóp, w krótkim terminie zaniżające jego wyniki, mogą nastąpić najwcześniej w 2024 roku. Obecne wyceny są zaś w okolicach 50 proc. długookresowych. Jedyne ryzyko wiąże się z polityką i ewentualnymi decyzjami o podniesieniu podatków czy kolejnych wakacjach kredytowych. Oceniamy je jednak jako relatywnie niewielkie - mówią dla WNP.PL eksperci.

Perspektywy tegoroczne spółek z sektora OZE zależą od legislacji, natomiast w przypadku gwiazd roku 2022 - spółek węglowych - także nowy rok powinien przynieść graczom duże emocje.

- Większe szanse na ponowne wzrosty mają spółki powiązane z budową farm OZE, szczególnie jeśli zostanie zliberalizowana ustawa wiatrakowa. Segment detaliczny wydaje się mniej perspektywiczny, ze względu na gorszy system dopłat i pewne nasycenie rynku. Wydaje się, że na koniec przyszłego roku kursy spółek węglowych będą jednak niżej, gdyż kolejne kwartały mogą przynieść złagodzenie napiętej sytuacji na rynku, poprzez uruchamianie nowych złóż i odbudowę zapasów. W międzyczasie możemy jednak obserwować silne wahania - wskazują eksperci MM Prime TFI.

W opinii AgioFunds TFI odporne na potencjalną recesję nie okażą się gaming oraz spółki IT.

- Niższa konsumpcja indywidualna odbije się między innymi na sektorze producentów gier, zwłaszcza że nie spodziewamy się lockdownów i przymusowego spędzania czasu w domu na graniu. Zapewne w tym roku ucierpią również spółki IT, bo w warunkach spowolnienia trudno spodziewać się dużych wydatków inwestycyjnych - mówią nam eksperci funduszu.

Konrad Ryczko z Domu Maklerskiego BOŚ stawia na spółki OZE, nie skreśla spółek biotechnologicznych, a względnie pesymistycznie ocenia perspektywy producentów gier i spółek z sektora e-commerce.

- Spółki działające w branży OZE powinny pozostać ciekawym tematem inwestycyjnym w 2023 roku, kiedy to zielona rewolucja - zwłaszcza w Europie - powinna przyspieszyć. Jeżeli chodzi o gaming, nie byłbym już tak optymistycznie nastawiony, z powodu wciąż relatywnie wysokiej bazy jako pozostałości hossy covidowej, podobnie jak to ma miejsce w przypadku przedstawicieli sektora e-commerce. Ciekawym tropem mogą się okazać polskie spółki biotechnologiczne, jednak tu negatywnym aspektem jest ich wysoka kapitałochłonność - mówi WNP.PL analityk.

Dodaje, że obecnie duży kapitał niekoniecznie lokowany jest w Polsce, a inwestorzy zdają się preferować stabilne biznesy, o nieco niższej - ale obarczonej też niższym ryzykiem - oczekiwanej stopie zwrotu.

A może zostawić akcje i spojrzeć gdzie indziej? Obligacjom przeszkadza inflacja

Eksperci są zgodni co do tego, że w 2023 roku - nawet w obliczu pozytywnego scenariusza na rynkach akcji - to obligacje mogą okazać się inwestycją z potencjalnie wyższym zwrotem aniżeli akcje. Z zastrzeżeniem, że rynek długu odżyje w pełni raczej w drugiej połowie roku, przy sygnałach o ewentualnych obniżkach stóp procentowych.

- Wydaje się, że w rok 2023 wkraczamy z bardzo bezpiecznymi, z punktu widzenia długoterminowego inwestora, wycenami spółek. Niezwykle atrakcyjnymi w Polsce i Europie oraz niewygórowanymi za oceanem. Po wielomiesięcznych spadkach, atrakcyjnie wyglądają również wyceny w Chinach. Wprawdzie spodziewamy się dużej zmienności na rynkach, gdyż czynników ryzyka jest sporo, jednak uważamy, że stosunek potencjalnego zysku do ewentualnych strat jest obecnie bardzo korzystny. Szansę na zysk powinny również stworzyć w 2023 roku rynki obligacji, jednak ciążyć im będą wciąż realnie ujemne stopy procentowe. Przez pierwsze miesiące funduszom obligacyjnym trudno będzie pobić inflację. Będzie to naszym zdaniem możliwe w drugiej połowie roku, kiedy na horyzoncie pojawią się pierwsze sygnały obniżek stóp procentowych przez banki centralne - wskazują zarządzający AgioFunds TFI.

Seweryn Masalski z MM Prime TFI zwraca natomiast uwagę na starą rynkową prawdę, mówiącą, że"to, że jest tanio, nie oznacza, że nie może być taniej.

- Akcje i obligacje są dosyć tanie, ale mogą być jeszcze tańsze. Wydaje się jednak, że dołek cenowy albo nastąpił dla obu klas aktywów w październiku, albo nastąpi jakoś właśnie w 2023 r. Stąd chyba najlepszą strategią będzie stopniowe kupowanie zarówno akcji, jak i obligacji przez cały 2023 rok - mówi nam ekspert.

Również Konrad Ryczko prognozuje, że zamiast doważania akcji, w 2023 lepszym aktywem mogą okazać się obligacje.

- Podwyżek stóp procentowych w Polsce już raczej nie będzie, a obligacje dołek mają już najprawdopodobniej za sobą, czego nie można powiedzieć o akcjach - mówi analityk DM BOŚ.

Nie wyklucza jednak relatywnej atrakcyjności spółek opartych na tzw. "starej ekonomii".

- W kolejnych kwartałach bardziej atrakcyjne będą zapewne spółki z relatywnie niskim zadłużeniem, zdrowym bilansem oraz te skupione na tradycyjnym biznesie - takie, które będą w stanie w trudnym otoczeniu generować stabilne przychody, a zyskami dzielić się będą z akcjonariuszami. Wobec tego zakładam, iż tzw. spółki value mają przed sobą zdecydowanie bardziej obiecujący czas - mówi Ryczko.

Czeka nas zatem rok wysokiej zmienności i nadziei na to, że najgorsze już za nami. Względnie tanie wyceny mogą okazać się impulsem, który przy pozytywnej koincydencji geopolitycznej, może dźwignąć zdołowane od lat polskie akcje.

