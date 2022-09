Rynek pracy w Polsce może zaliczyć "miękkie" lądowanie

Dane nie wskazują na to, by rodzimy rynek pracy w najbliższych miesiącach miał doświadczać znaczącego spowolnienia - ocenił Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan.

Główny Urząd Statystyczny poinformował we wtorek, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2022 r. wyniosło 6583,03 zł, co oznacza wzrost o 12,7 proc. rdr; z kolei wynagrodzenie w sierpniu mdm spadło o 2,9 proc.

"Skala podwyżek, a dokładnie dodatków do pensji, w lipcu odbiła się czkawką na sierpniowych wynikach" - ocenił Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Zwrócił uwagę, że do 2,9-proc. spadku wynagrodzeń w sierpniu przyczyniły się branża górnicza i leśnictwo, które miesiąc wcześniej notowały wzrosty przekraczające odpowiednio 26 i 66 proc. "Ten miesięczny spadek wynagrodzeń można również tłumaczyć zmianą stawki PIT i skokowym wzrostem płac w lipcu, co w sierpniu z uwagi na wysoką bazę przełożyło się z oczywistych względów na spadek" - wyjaśnił.

Zielonka przyznał, że nominalnie w ciągu roku zarabiamy średnio więcej, jednak odnosząc się do wzrostu zarobków rdr w sierpniu, zaznaczył, że 12,7-proc. wzrost płac "realnie przekłada się na statystyczne ubożenie społeczeństwa, ponieważ inflacja w sierpniu przekracza już 16 proc.".

"Miękkie dane sondażowe wśród przedsiębiorców pokazują, że przestrzeni do comiesięcznych wzrostów wynagrodzenia już nie ma" - stwierdził Zielonka. Jak dodał, rodzi to pytanie, jak w "te oczekiwania wpisywać się będzie pod koniec roku wymuszona, nieuzasadniona ekonomicznie podwyżka płacy minimalnej - od stycznia o ponad 14 proc.".

Zielonka zwrócił uwagę, że według GUS dynamika zatrudnienia w przedsiębiorstwach w ciągu miesiąca spadła o 0,1 proc. "W ujęciu rocznym nadal jednak zatrudnienie stabilnie rośnie. W sierpniu o 2,4 proc." - dodał

W ocenie Konfederacji Lewiatan dane te "nie wskazują, żeby rodzimy rynek pracy w najbliższych miesiącach miał doświadczać jakiegoś znaczącego spowolnienia". Ekspert zauważył, że "twarde dane rozjeżdżają się ponownie z miękkimi sondażowymi oczekiwaniami rynku, gdzie pracodawcy deklarują stagnację w zatrudnieniu lub nawet redukcję liczby pracujących".

