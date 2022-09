Rynek pracy w USA zaskoczył. Czy to pomoże w walce z inflacją?

Dane z amerykańskiego rynku pracy wykazały wzrost bezrobocia większy od prognoz i wzrost płac słabszy od zakładanego. Dane pozwalają założyć powolny spadek konsumpcji, co mogłoby ograniczyć inflację.

Konsensus rynkowy zakładał, że w sierpniu zatrudnienie poza rolnictwem w USA wzrosło o 300 tys. miejsc pracy, stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 3,5 proc. a dynamika wynagrodzeń lekko przyspieszyła, do 5,3 proc. rok do roku. Okazało się, że stopa bezrobocia wzrosła do 3,7 proc., a płace wzrosły w tempie 5,2 proc. rok do roku.

Bezrobocie w USA rośnie mocniej niż prognoza

Nieco wolniejszy wzrost płac przy jednoczesnym wzroście stopy bezrobocia pozwala zakładać potencjalny spadek konsumpcji, co byłoby czynnikiem hamującym inflację i być może pozwoliło na wolniejsze od zakładanych podwyżki stóp w USA. W lipcu inflacja w USA wyniosła 8,5 proc. rok do roku.

- Zatrudnienie w górę o 300 tys. osób, stopa bezrobocia w górę z powodu powrotów na rynek pracy, rozczarowujący wzrost płac. Taki raport z amerykańskiego rynku pracy powinien się Fedowi spodobać - wskazują ekonomiści Banku Pekao.

Dane są pozytywne, ale do wyciągnięcia daleko idących wniosków odnośnie ich wpływu na politykę pieniężną, mogą nie wystarczyć.

Wiemy, że popyt na pracę lekko spada (JOLTS, wskaźniki koniunktury), trochę ruszyła się też strona nieaktywna zawodowo. Idzie w dobrym kierunku, ale jak szybki będzie to postęp? Dalsze zacieśnienie polityki pieniężnej pewnie go przyspieszy. Pytanie o "lądowanie" wciąż otwarte. pic.twitter.com/dgz8OpLF7t — mBank Research (@mbank_research) September 2, 2022

Czy Mateusz Morawiecki, jak Donald Tusk, będzie miał zieloną wyspę - zobacz naszą najnowszą "Moc opinii"

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl