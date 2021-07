﻿﻿Rynek public relations w Polsce wart jest ponad miliard złotych

Rynek agencji public relations w Polsce tworzą 934 podmioty. Po raz pierwszy oszacowano, jaka jest realna wielkość tego sektora. Przychód ze sprzedaży usług PR w naszym kraju przekroczył miliard złotych - wynika z badania Exacto, we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetem Warszawskim. Partnerem głównym badania było Stowarzyszenie Agencji Public Relations.

Łączna wartość kapitału własnego wszystkich agencji PR, dla których dostępne były dane finansowe, wynosiła 188 mln zł, a ich szacunkowa wartość rynkowa waha się od 400 do 500 mln zł. Szacowana wartość przychodu ze sprzedaży tych firm wynosi 1 mld 123 mln zł.

Statystyczna agencja public relations działa na rynku blisko 10 lat (średnia 9,8). 42 proc. firm PR funkcjonuje ponad dekadę, niemniej jednak aż 200 istnieje w branży krócej niż 5 lat. Tylko co czternasty podmiot jest zrzeszony w jednej z polskich organizacji branżowych.

Wiele agencji PR w Polsce to przedsiębiorstwa rodzinne. W ich przypadku firma jest szczególnie istotnym aktywem rodzinnym, gdyż niejednokrotnie stanowi źródło utrzymania i zapewnia miejsca pracy członkom rodziny.

Od stycznia do lipca 2021 roku zrealizowane zostały pierwsze w Polsce, największe i kompletne badania sektora agencyjnego, który współtworzą różnego rodzaju firmy PR.

Biznes rodzinny

Ze sprawozdań finansowych z 2019 roku wynika, że szacowany przychód roczny wszystkich polskich agencji PR, raportujących swoje dane finansowe, przekracza 1,1 mld zł.



- Badania, które przeprowadziliśmy, pozwoliły na oszacowanie, iż na polskim rynku funkcjonują obecnie 934 agencje public relations, z czego zdecydowana większość to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (62 proc.). Średnio co czwarta agencja działa jako jednoosobowa działalność gospodarcza, a pozostałe 13 proc. podmiotów tworzy inne formy spółek (np. cywilne, jawne, komandytowe) - mówi dr hab. Dariusz Tworzydło z Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik projektu badawczego i prezes Stowarzyszenia Agencji Public Relations.



Statystyczna agencja działa na rynku blisko 10 lat (średnia 9,8). Niemniej jednak aż 200 podmiotów istnieje w branży krócej niż 5 lat. Zaledwie 7 proc. agencji jest zrzeszonych w rodzimej organizacji branżowej dla firm PR (SAPR, ZFPR).



85 proc. z grupy wszystkich agencji ma wpisane w ramach swoich kodów PKD numer 70.21.Z, czyli stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja. Natomiast jako główne wskazuje je 532 firmy (57 proc.).



Badania potwierdziły skalę problemu, z którym od lat mierzy się polski PR, a mianowicie: brak wyraźnej różnicy między agencją PR sensu stricto, a podmiotami świadczącymi różnej jakości usługi kwalifikowane jako działalność public relations.



Wiele agencji PR w Polsce to przedsiębiorstwa rodzinne. W ich przypadku firma jest szczególnie istotnym aktywem rodzinnym, gdyż niejednokrotnie stanowi źródło utrzymania i zapewnia miejsca pracy członkom rodziny.



- Stąd oczekiwać można, że mimo sytuacji kryzysowej, wpływającej niekorzystnie na uzyskiwane wyniki finansowe, większość z nich podejmie spory wysiłek, który pozwoli przedsiębiorstwu przetrwać ten okres. Realną skalę wpływu pandemii na ich funkcjonowanie można będzie jednak określić dopiero za kilka-kilkanaście miesięcy, gdy dostępne będą aktualne informacje finansowe - ocenia dr hab. Robert Zajkowski z Katedry Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

