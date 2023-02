Rynek wart miliardy przyciąga nowych graczy. Jest jeden duży problem

Rynek bukmacherski w Polsce przyciąga nowych graczy, ale problemem jest szara strefa. Budżet państwa traci setki milionów złotych rocznie. Informacji o zamiarach uregulowania tej branży jednak brak.

Według ekspertów branżowych do 2026 r. polski rynek zakładów bukmacherskich ma wzrastać o około 15 procent każdego roku. Niestety, wraz ze wzrostem rynku zakładów wzajemnych rośnie również szara strefa; to już połowa obrotów całego rynku.

Branża postuluje konkretne zmiany w prawie, które ograniczą szarą strefę. Odpowiedzialne za branżę Ministerstwo Finansów żadnych p rac nad regulacjami obecnie nie prowadzi.

Firmy muszą walczyć z patologią o rynek. O pomysłach na oczyszczenie branży WNP.PL opowiedziała prezeska Fuksiarz.pl Aneta Tylicka, pierwsza kobieta za sterami firmy bukmacherskiej w Polsce.

Szara strefa blokuje rozwój rynku zakładów sportowych w Polsce

Polski rynek zakładów bukmacherskich rośnie z roku na rok, zwłaszcza w kanale online. Polacy coraz chętniej wybierają taką formę rozrywki, a pandemia przyspieszyła rozwój rynku w internecie.

- W 2021 roku obroty na legalnym rynku zakładów bukmacherskich wynosiły odpowiednio ok. 9,2 mld zł dla kanału online oraz 1,5 mld zł dla rynku stacjonarnego. W okresie 2018-2021 udział rynku online w całkowitym legalnym rynku zakładów wzajemnych w Polsce wzrósł z 69,7 proc. do 82 proc. W tym samym okresie średnio w UE wzrósł on z 42,8 proc. do 61,4 proc. Zatem Polska pod względem udziału segmentu online w rynku zakładów znajduje się w czołówce krajów UE. W 2021 r. większy udział rynku online odnotowano w Bułgarii, Łotwie, Rumunii, Czechach i Litwie - wylicza Paweł Sikora, prezes Stowarzyszenia Graj Legalnie, które zleciło firmie EY Polska badanie szarej strefy.

Niestety, wraz ze wzrostem rynku rośnie również szara strefa, która pod względem nominalnym ma ponad 30-procentowy udział w online’owym segmencie gier i zakładów, a pod względem wielkości obrotów stanowi już ponad połowę tego rynku.

To zagrożenie i nieuczciwa konkurencja dla legalnie działających firm. Nielegalnie działające podmioty nie tylko nie muszą wypełniać rygorystycznych wymogów ustawy hazardowej, ale nie płacą także podatków.

- W ujęciu nominalnym wartość obrotów w szarej strefie na rynku zakładów wzajemnych online w Polsce wzrosła z poziomu 4,1 mld zł w 2018 r. do 7,6 mld zł w 2021 r. Konsekwencją rosnącej w ujęciu bezwzględnym wielkości szarej strefy na rynku zakładów wzajemnych online jest coraz większa wartość utraconych dochodów sektora finansów publicznych z podatku od gier. W 2018 r. straty z tego tytułu wyniosły 141 mln zł, a w 2021 r. już 348 mln zł - wylicza Paweł Sikora.

Branża bukmacherska apeluje o zmiany w prawie i podatkach

Dlatego branża bukmacherska apeluje o zmiany, które pozwolą uporządkować rynek, tak jak to miało już miejsce w innych państwach europejskich.

- Przede wszystkim branży potrzebne są zmiany w opodatkowaniu gier i wprowadzenie opodatkowania GGR (z ang. Gross Gaming Revenue - przyp. red.). System, w którym opodatkowane są przychody bukmacherów pomniejszone o wypłaty wygranych, zwiększy konkurencyjność branży, ale także zapewni dodatkowe wpływy do budżetu przez ograniczenie szarej strefy - przekonuje Aneta Tylicka, która w styczniu została prezeską firmy Fuksiarz.pl. - Jeśli zmienimy opodatkowanie na GGR, klienci naturalnie przeniosą swoje zakłady od podmiotów działających w szarej strefie do legalnie działających firm, które na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo graczy i odpowiedzialną grę.

Tak stało się w Danii, gdzie dzięki zmianie opodatkowania na GGR szara strefa spadła do 10 proc. rynku.

Stowarzyszenie Graj Legalnie postuluje z kolei obniżenie podatku od gier. Obecnie podatek ten wynosi aż 12 proc. od całości obrotów i jest jednym z najwyższych w Europie i na świecie.

- Postulujemy również, by usunąć lub zmodyfikować przepis art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Wprowadza on obowiązek ubiegania się o zgodę krajowych organizatorów współzawodnictwa na wykorzystywanie wyników organizowanych przez nich wydarzeń. I jest niezwykle kontrowersyjny, bo stanowi ewenement na skalę europejską i światową - mówi prezes stowarzyszenia.

Kluczowym postulatem Graj Legalnie jest również uszczelnienie systemu oraz wprowadzenie skutecznych narzędzi do egzekwowania naruszeń.

- Wprowadzone nowelizacją ustawy o grach hazardowych regulacje są poprawne, lecz nie do końca skuteczne. Uszczelnienie tego systemu oraz wprowadzenie dodatkowych narzędzi służących do egzekwowania naruszeń z pewnością przysłużyłoby się zmniejszeniu poziomu szarej strefy w Polsce - przekonuje Paweł Sikora i wskazuje również na potrzebę innych, instytucjonalnych zmian w branży.

- Obecnie nadzór nad rynkiem hazardowym sprawuje Ministerstwo Finansów przy wsparciu służby celno-skarbowej. Z posiadanych przez stowarzyszenie informacji wynika, że spotykamy się z brakami kadrowymi w służbie celno-skarbowej, a dodatkowo brak jest skutecznych narzędzi prawnych do egzekwowania naruszeń prawa. W krajach takich jak np. Malta czy Wielka Brytania funkcjonują specjalne organy regulacyjne (UKGC – Wielka Brytania, MGC – Malta) skupione wyłącznie na licencjonowaniu, regulowaniu, kontrolowaniu i wspieraniu osób i podmiotów prowadzących działalność hazardową. Jest to dobre rozwiązanie - dopowiada.

Polski rynek zakładów sportowych ma ogromny potencjał

- Polski rynek niewiele się różni od innych europejskich rynków, zwłaszcza jeśli chodzi o zainteresowanie sportem. Piłka nożna jest sportem narodowym i nie odstajemy tu od takich państw, jak Anglia, gdzie króluje futbol, a zakłady sportowe mają bardzo długą tradycję. Dlatego polski rynek zakładów sportowych ma ogromny potencjał, musimy tylko wyeliminować szarą strefę - podkreśla Aneta Tylicka.

Zarządzany przez nią Fuksiarz.pl zadebiutował na polskim rynku niespełna dwa lata temu. Za firmą stoi spółka bukmacherska, posiadająca zezwolenie Ministerstwa Finansów na urządzanie zakładów wzajemnych.

Aneta Tylicka karierę w branży zaczynała na Malcie, która słynie z dobrze rozbudowanej i prosperującej branży e-rozrywki. Przez prawie 3 lata pracowała w firmie Roksol, a następnie przez ponad 4 lata była związana z Gaming Innovation Group - notowaną na giełdzie spółką, która zajmuje się m.in. zakładami bukmacherskimi. Następnie w 2021 roku wróciła do kraju, aby od podstaw, wspólnie z zespołem, tworzyć Fuksiarza.

Zdecydowana większość zakładów oferowanych przez Fuksiarza to piłka nożna. Wiadomo, to polski sport narodowy, ale tak też jest na całym świecie, gdzie 60-70 proc. zakładów dotyczy właśnie tej dyscypliny. Dopiero na dalszych miejscach są tenis, koszykówka czy siatkówka i to bez względu na sukcesy poszczególnych drużyn.

- Często słyszę pytania o inne typy zakładów, np. wybory, Eurowizję. Owszem, są i takie możliwości, ale to niszowa kwestia. W zakładach rządzi głównie piłka nożna - tłumaczy Aneta Tylicka.

Innowacje mają pomóc w podboju trudnego rynku zakładów sportowych

Na razie jednak Fuksiarzowi wciąż nie udało się wyjść na plus.

- Od samego początku skupiamy się na kalkulacjach finansowych i to na ich podstawie podejmujemy wszystkie decyzje odnośnie rozwoju firmy. Pierwsze dwa lata działalności z wszystkimi niezbędnymi do rozkręcenia biznesu wydatkami to nie jest jeszcze czas, by pokazać zyski. Wstępne dane za ubiegły rok pokazują jednak, że się mocno rozwijamy. Jeśli chodzi o bazę klientów, to odnotowaliśmy tu wzrost o ponad 100 proc. Od strony przychodowej mówimy o 130-140-procentowych wzrostach, w czasie gdy branża rośnie o 15-25 proc. rocznie - mówi prezeska Fuksiarza.

Jej zdaniem rynek może nie jest jeszcze rentowny, ale i na to przyjdzie czas.

- Naszym głównym celem na 2023 r. jest osiągnąć rentowność biznesu i to niezależnie od tego, czy zmienią się przepisy w Polsce czy nie - dodaje Tylicka.

Czym Fuksiarz chce zawojować rynek? Słowem kluczem jest tu innowacja.

- Nie chcemy być tylko kolejnym bukmacherem w Polsce, dlatego od samego początku dbamy, by być innowacyjni i oferować nowoczesne rozwiązania. Jako pierwsi wprowadziliśmy na polski rynek funkcję early payout, dzięki której rozliczamy jako wygrane zakłady na wytypowaną drużynę już przy dwóch golach przewagi, bez względu na końcowy wynik. Inną naszą promocją jest cashback, czyli zwrot stawki w przypadku przegranego zakładu i to nie tylko w ofercie powitalnej, ale także na kolejnych zakładach. Zakłady sportowe wiele się nie różnią u kolejnych bukmacherów, ale duże pole do popisu dają właśnie nowe pomysły i rozwiązania technologiczne - tłumaczy prezeska Fuksiarza. Dlatego jej zespół pracuje teraz nad nową aplikacją mobilną. Ona również ma wyróżnić firmę na bukmacherskim rynku.

Kryzys odbija się na branży bukmacherskiej. Tym bardziej potrzebne są zmiany

A czasy nie są łatwe, bo kryzys odbija się także na tej branży. Presja inflacyjna sprawia, że gracze dwa razy bardziej ważą decyzje dotyczące wydatków.

- Oczywiście nie jest tak, że nagle wszyscy przestają grać, ale jest trudniej o klienta. Dlatego tak istotne jest dbanie o niego - podkreśla Aneta Tylicka.

Dlatego też tak ważne są postulowane przez branżę zmiany w prawie, zwłaszcza podatkowym, które podniosłyby konkurencyjność legalnych firm.

- Według ekspertów branżowych do 2026 r. polski rynek zakładów bukmacherskich ma wzrastać o około 15 procent każdego roku. Rynek jest więc perspektywiczny i rozwojowy. Na znaczeniu będzie tracił rynek stacjonarny kosztem coraz większego udziału kanału online. Wzrosty utrudniać zaś będzie rosnąca wraz ze wzrostem całego rynku szara strefa, chyba że w najbliższym czasie podjęte zostaną działania, które miałyby realny wpływ na spadek szarej strefy - mówi Paweł Sikora.

- Mamy sygnały, że potrzeba zmian opodatkowania gier jest dostrzegana i bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że niebawem gracze, legalnie działające firmy bukmacherskie i system podatkowy będą czerpać wymierne korzyści z wprowadzonych w prawie zmian - podsumowuje Aneta Tylicka.

Mamy jednak rok wyborczy i ważniejsze tematy zaprzątają uwagę rządzących. Ministerstwo Finansów zapytane przez WNP.PL o prace nad pożądanymi przez branżę bukmacherską zmianami w przepisach rozwiewa złudzenia.

- W Ministerstwie Finansów nie są aktualnie prowadzone prace w zakresie zmian w opodatkowaniu branży bukmacherskiej. Resort na bieżąco monitoruje polski rynek gier hazardowych na tle innych państw Unii Europejskiej - odpowiedziało Ministerstwo.

