Rynki nie zauważyły wyborów w Polsce. Druga tura może przynieść turbulencje

Warszawska giełda na minimalnym minusie, lekkie umocnienie złotego w stosunku do dolara i stabilny kurs względem euro – taka była reakcja rynków (a w zasadzie jej brak) na pierwszą turę wyborów prezydenckich w Polsce.

W dłuższej perspektywie znaczenie mogą mieć natomiast kompetencje prezydenta dotyczące Rady Polityki Pieniężnej. Obecna jej kadencja kończy się w 2022 roku. Przy zwycięstwie Rafała Trzaskowskiego i przy założeniu, że nie dochodzi do wcześniejszych wyborów parlamentarnych oznaczałoby to, że jej większość mianuje dzisiejsza opozycja (bo po trzech kandydatów zgłaszają: Sejm, Senat – dziś z większością po stronie opozycji i prezydent).Także zdaniem Grzegorza Maliszewskiego niezależnie od wyników wyborów kurs gospodarczy się raczej nie zmieni, nie ma zatem powodu do gwałtownych reakcji inwestorów. – Hasła obu kandydatów się w znacznym stopniu pokrywają. Kandydat opozycji deklaruje cały czas, że utrzyma programy społeczne wprowadzone przez PiS – twierdzi główny ekonomista Banku Millennium.- Wygrana Andrzeja Dudy w drugiej turze nie miałaby implikacji rynkowych – twierdzi Grzegorz Maliszewski. Przyznaje, że w przypadku zwycięstwa kandydata opozycji mógłby się pojawić niepokój o stabilność. – Polityka gospodarcza może być postrzegana jako mniej przewidywalna – twierdzi.- Nawet gdyby doszło do zmiany prezydenta, niekoniecznie musi to wpłynąć na politykę gospodarczą. W tej dziedzinie główne kompetencje są po stronie rządu i nie należy oczekiwać, że nowy prezydent będzie blokował rządowe pomysły - twierdzi Maciej Borkowski z DM Pekao, dodając, że zmiana lokatora w Pałacu Prezydenckim mogłaby mieć wpływ raczej na inne dziedziny niż gospodarka.- Poprzednie wybory prezydenckie zapowiadały zmianę układu sił w parlamencie. Teraz taka perspektywa jest raczej odległa, dlatego gwałtownych reakcji rynkowych raczej nie będzie - dodaje Maciej Borkowski.Główny ekonomista Banku Millennium uważa jednak, że ewentualne negatywne reakcje rynkowe miałby charakter krótkotrwały. W dłuższej perspektywie mogłyby się natomiast objawić pozytywy. – Pojawiłaby się nadzieja na wyciszenie konfliktów z Unią Europejską o przestrzeganie zasad praworządności – uważa Grzegorz Maliszewski, dodając, że mogłoby się to przełożyć na większy udział Polski w unijnym budżecie.