Ryszard Florek: rząd dzieli biedę, fundusze unijne są szkodliwe

- Najważniejszą sprawą jest obecnie wprowadzenie jak najszybciej podatku estońskiego dla wszystkich, bez żadnych ograniczeń, a także zapewnienie równych szans konkurowania polskim firmom - mówi Ryszard Florek, prezes i właściciel firmy Fakro w wywiadzie dla WNP.PL. Znany przedsiębiorca przyznaje, że jest przeciwnikiem unijnych dotacji dla firm.

Ciężko jest wskazać polską firmę globalną, która ma swoje placówki w co najmniej 10 krajach na świecie. Mówię nie o prowadzeniu wyłącznie sprzedaży, ale o pełnym funkcjonowaniu na danym rynku z zagranicznymi biurami sprzedaży, siecią dystrybucji i dostępem do lokalnego konsumenta. Duńczycy mają kilkadziesiąt takich firm, a są od nas 5 razy mniejsi. Dopóki nie będziemy mieć takich firm, to pozostaniemy tylko krajem średniego rozwoju.- Musimy jak najszybciej uwolnić polską gospodarkę. Pozwolić Polakom rozwijać firmy właśnie na taką globalną skalę. Jednak same tego nie zrobią. Potrzebują wsparcia społeczeństwa, polskich konsumentów, by zarobić i móc zainwestować w rozwój eksportu.Potrzebują też wsparcia państwa, by prawo konkurencji działało i chroniło polskie firmy. Przykładem takich reguł może być podatek od marketów czy podatek cyfrowy, tylko takie mechanizmy powinny być wprowadzone dla wszystkich branż. Taka swojego rodzaju renta od korzyści skali, żeby nie mówić o wprowadzaniu kolejnego podatku.Wpływy z tego podatku szybko przekroczyłyby dotacje unijne i stworzyłyby szanse konkurowania i rozwoju polskich firm na skalę globalną.- Jeszcze nie do końca, ale nie mamy innego wyjścia. Jeśli chcemy konkurować jak równy z równym, to musimy mieć podobne korzyści skali, a o to jeszcze musimy trochę powalczyć.