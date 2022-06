Ryzyko recesji coraz większe. Ale jest alternatywa

8,5 procent – tyle w pierwszym kwartale wyniosło tempo wzrostu PKB w Polsce, co – jak wskazali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego – stanowić ma efekt powiększania zapasów przez przedsiębiorstwa. To właśnie budowanie zapasów stanowi największą część 8,5-procentowego przyrostu PKB, bo aż 7,7 pkt proc.

Firmy nie są w stanie finansować wzmożonych zakupów na zapas, bazując na własnych środkach obrotowych. Muszą poszukiwać finansowania zewnętrznego – zauważa Jacek Obrocki, wiceprezes PragmaGO.

Jego zdaniem dobrym rozwiązaniem okazał się tu faktoring. W pierwszym kwartale odnotował on bowiem 33-procentowy wzrost.

Tak duży wzrost zapasów stanowi również element ryzyka, bowiem, zdaniem głównego ekonomisty Pracodawców RP, generuje on nietrwały wzrost gospodarczy.

Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego zauważyli, że przedstawione przez GUS dane za 1 kwartał tego roku o 8,5-procentowym tempie rośnięcia Produktu Krajowego Brutto (PKB) pokazują, że polska gospodarka zanotowała w tym okresie mocny progres. Dla porównania, w ostatnich 3 miesiącach 2021 roku tempo to wyniosło 7,6 proc., w ujęciu rdr.

Coraz więcej zapasów

Najnowszy wynik to, zdaniem analityków PIE, efekt powiększania zapasów przez przedsiębiorstwa.

- Przewidywaliśmy, że przedsiębiorcy w warunkach rosnącej inflacji będą chcieli w jak największym stopniu zabezpieczyć swoje marże poprzez powiększanie zapasów. Podsumowanie wyniku PKB za I kwartał 2022 pokazało skalę tego zjawiska – zaznacza Jacek Obrocki, wiceprezes firmy PragmaGO. Jego zdaniem to właśnie budowanie zapasów stanowi największą część 8,5-procentowego przyrostu PKB, bo aż 7,7 pkt proc.

Czytaj też: Polska gospodarka hamuje, ale bezpiecznie. Problemy stanowią wręcz szansę

- Firmy nie są w stanie finansować wzmożonych zakupów na zapas, bazując na własnych środkach obrotowych – uważa Jacek Obrocki.

Znaleźć finansowanie zewnętrzne

Według niego, małe i średnie przedsiębiorstwa muszą w takiej sytuacji poszukiwać finansowania zewnętrznego.

- Dobrym rozwiązaniem, szczególnie w sektorze MŚP, okazał się faktoring, który odnotował w ujęciu rynkowym w I kwartale 2022 wzrost na poziomie 33 proc. - przypomina Jacek Obrocki. - Faktoring jest jednym z narzędzi, które przedsiębiorcy mogą wykorzystać do zarządzania marżą w sytuacji dalszego prognozowanego wzrostu cen – dodaje Jacek Obrocki.

Nietrwały wzrost przez zapasy?

Odnosząc się do najnowszych danych GUS dotyczących wzrostu PKB w pierwszym kwartale 2022 roku, analitycy banku ING ocenili, że zmiana stanu zapasów odpowiadała za 7,7 pkt. proc. rocznego wzrostu PKB. W średnim terminie nie jest to do utrzymania.

- Wzrost zapasów, o którym tu mowa, generuje nietrwały wzrost gospodarczy – uważa Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. Jego zdaniem, stoimy dziś w związku z tym przed alternatywą. - Albo czeka nas gwałtowne hamowanie gospodarki, z ryzykiem recesji, albo uda nam się uruchomić inne motory wzrostu – prognozuje. Według niego, w warunkach wysokiej inflacji, należałoby zadbać o wzrost inwestycji.

- W najnowszych danych PKB stopa inwestycji wynosi zaledwie 16 procent, a sam rząd w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju planował jej wzrost do 25 procent, ówczesny poziom 20 procent uznając za niewystarczający – przypomina Kamil Sobolewski.

Analitycy PIE uspokajali z kolei, że znaczący wzrost zapasów nie musi być zwiastunem głębokiej recesji. Według nich wystąpią jednak problemy z części sektorów, a łączny popyt stabilizowany będzie przez napływ ukraińskich uchodźców.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl