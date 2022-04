Ryzyko skutków ubocznych ustawy sankcyjnej

Dobrze, że rząd przygotował projekt ustawy o krajowej liście podmiotów objętych sankcjami, także takich, których do tej pory nie było na listach unijnych - głosi stanowisko Rady Przedsiębiorczości. Jednak jej zdaniem, nieostre i szerokie przesłanki wpisu na listę rodzą ryzyko błędnego umieszczenia na niej.

Zrzeszająca różne środowiska gospodarcze Rada Przedsiębiorczości popiera ten pomysł. - Ważnym działaniem, mającym na celu powstrzymanie agresora, jest uderzenie sankcjami ekonomicznymi w ludzi stanowiących finansowe zaplecze reżimu w Moskwie. Dlatego dobrze, że rząd przygotował projekt ustawy o krajowej liście podmiotów objętych sankcjami, także takich, których do tej pory nie było na listach unijnych - uważa w swoim stanowisku Rada.

Czytaj też: Znana firma pożyczkowa przegrywa w sądzie



Ma jednak zastrzeżenia: - Zwracamy uwagę, że nieostre i szerokie przesłanki wpisu na listę rodzą ryzyko błędnego umieszczenia na liście sankcyjnej - ostrzegają sygnatariusze tego pisma i zwracają uwagę, że ryzyko to jest tym większe, że projektowana ustawa przewiduje modelowe postępowanie inkwizycyjne.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Potrzebna dyskusja

Jak w Niemczech

Oprócz tego uważa też, że jeżeli nakładanie takich sankcji w sposób destruktywny dla firm wystąpi w znacznej skali i przeciągnie się w czasie, może podnieść niepewność i podważyć zaufanie nawet do takich partnerów, którzy docelowo sankcjami objęci nie będą. - Takie spółki byłyby ofiarami strachu przed sankcjami, miałyby problem z pozyskaniem i realizacją zamówień, np. kontraktacją podwykonawców - prognozuje Kamil Sobolewski i dodaje, że taki paraliż nieufności może dewastować relacje biznesowe i zahamować aktywność gospodarczą.Zwraca też uwagę na problem zgodności prawnej. - Jeżeli sankcje zostaną nałożone niezgodnie z prawem polskim lub unijnym albo traktatami międzynarodowymi, to może pojawić się ryzyko długotrwałych procesów i docelowo odszkodowań obciążających stronę polską w potencjalnie znacznym stopniu - twierdząc, że taki wariant jest możliwy.Główny ekonomista Pracodawców RP posługuje się przykładem: - Wątpliwości może budzić określanie sankcji przez ministra bez procedury odwoławczej. Co w razie błędu? Niesłusznej decyzji? Bankructwa uczciwej firmy uczciwych ludzi? Jakimi metodami osiągnąć cel i uniknąć niechcianych negatywnych skutków ubocznych? - pyta.Jego zdaniem, odpowiedź wymaga współpracy rządu z partnerami społecznymi. - Organizacje przedsiębiorców są gotowe na sprawny, efektywny udział w pracach i konsultacjach roboczych z rządem - deklaruje reprezentant Pracodawców RP.Według niego, część propozycji reprezentowanej przez niego organizacji, szczególnie w kontekście problemu zgodności prawnej, wymaga dyskusji ze stroną rządową w ciszy, bo rozgłos nie sprzyja wypracowaniu w tym przypadku optymalnych rozwiązań.- Mogę podzielić się przemyśleniem, które rozwiązuje kwestie wskazane w punktach 1 i 2: zamiast nakładania sankcji na spółki można zdecydować o odcięciu właścicieli od decyzji w tych spółkach, strumieni pieniędzy i innych pożytków z tych spółek. Na przykład, poprzez wymianę lub uzupełnienie składu zarządu - podsuwa rozwiązanie Kamil Sobolewski.Wskazuje przy tym, że tak postąpiły Niemcy w sprawie spółki-córki Gazpromu, która operuje na terenie Niemiec magazynami paliw. - Działalność magazynów jest konieczna dla kraju, chodzi o pozbawienie decyzyjności i korzyści ludobójczego reżimu. Jeśli okaże się, że właściciela spółki odebranej w takim trybie błędnie oceniono, można mu zwrócić działający biznes, a nie zgliszcza. Klienci i podwykonawcy takiego podmiotu nie przeżywają kryzysu zaufania czy paraliżu nieufności – twierdzi główny ekonomista Pracodawców RP.Czytaj także: Niemcy przejęli Gazprom Germania i mają kłopot Dodaje, że całą komunikację z twórcami proponowanych rozwiązań utrudnia także i to, że część decyzji, na przykład ewentualne brzmienie rozporządzenia zawierającego "czerwoną listę," musi pozostać niejawna z powodów bezpieczeństwa narodowego.Oprócz Pracodawców RP, sygnatariuszami apelu Rady Przedsiębiorczości są m.in. ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Związek Banków Polskich, czy Związek Rzemiosła Polskiego.