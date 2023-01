"Rz": Polacy patrzą już teraz tylko na rosnące ceny

Polacy patrzą już teraz tylko na rosnące ceny. Znaczenie innych kryteriów na zakupach spada. Do tego już ponad 80 proc. regularnie czyta gazetki reklamowe sieci, by wyszukiwać oferty i planować zakupy – czytamy w piątek w "Rzeczpospolitej".

Gazeta wskazuje, że rosnące ponad 20 proc. - czy nawet 50 w przypadku niektórych kategorii - ceny spowodowały już ogromne zmiany w zachowaniach Polaków. Zarobki - jak pisze "Rz" - nie rosną w takim tempie, więc większość jest zmuszona do oszczędzania, co przekłada się na znacznie uważniejsze i ostrożniejsze zakupy.

Z badania SW Research dla Grupy Blix - które przytoczyła "Rzeczpospolita" - wynika, że już 84,1 proc. przegląda gazetki promocyjne sieci handlowych minimum raz na tydzień; niemal co drugi robi to dwa, trzy razy w tygodniu, a 14 proc. - nawet codziennie.

"W tym roku z powodu wysokiej inflacji będzie rosło znaczenie gazetek jako narzędzia służącego do optymalizacji wydatków. Taki trend był też mocno widoczny pod koniec 2022 r." - podkreśla, cytowany przez "Rz", dr Krzysztof Łuczak, współautor badania z Grupy Blix. "Natomiast w tym roku zmniejszy się rola publikacji jako źródła inspiracji do zakupów" - dodaje.

Gazeta wskazuje, że konsumenci muszą oszczędzać, a starają się to robić tak, aby minimalizować potencjalny wpływ na styl i jakość życia. "Szukają zamienników, polują na okazje. Takie zmiany zostaną z nami na długo - dodaje. Już grudniowe badanie GfK pokazało, że cena to główne kryterium wyboru, została wskazana przez 43 proc. ankietowanych. Inne parametry - jak kraj pochodzenia, skład czy marka - systematycznie tracą na znaczeniu. I nie ma się co spodziewać, aby trendy wróciły na poprzednie tory zbyt szybko" - pisze "Rzeczpospolita".

Jak dodaje, z najnowszego badania Krajowego Rejestru Długów wynika, że w ciągu ostatniego półrocza aż 40 proc. Polaków oszczędzało już na żywności.

