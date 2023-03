„Rz”: Proste i szybkie granty są już za nami

Decentralizacja zarządzania funduszami UE już trwa i z każdą kolejną unijną perspektywą finansową idzie o krok dalej – powiedziała w wywiadzie dla wtorkowej „Rz” wiceminister funduszy i polityki regionalej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

"(…)w perspektywie finansowej 2021-2027 łączna pula pieniędzy na programy regionalne zarządzane bezpośrednio przez regiony wynosi prawie 33,5 mld euro, co stanowi ok. 44 proc. ogółu pieniędzy dla Polski. W perspektywie 2014-2020 było to 31,5 mld euro, czyli ok. 40 proc. całej alokacji objętej Umową Partnerstwa. To oznacza, że decentralizacja zarządzania funduszami UE trwa już od jakiegoś czasu i z każdą kolejną perspektywą finansową UE idzie o krok dalej" - powiedziała w wywiadzie dla wtorkowej "Rzeczpospolitej" wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wiceminister przyznała, że choć decentralizacja Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) wpłynęła na zwiększenie udziału środków zarządzanych przez regiony.

"Jednak nawet gdybyśmy w tych wyliczeniach nie uwzględniali FST, to i tak procentowy udział środków zarządzanych przez regiony w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 jest większy niż w latach 2014-2020 (obecnie byłoby to 41,5 proc. bez FST w stosunku do wcześniejszych 40 proc.). Nie można zatem twierdzić, że to tylko dzięki środkom z FST województwa będą miały większy udział zarządzanych środków w porównaniu z minioną perspektywą finansową UE" - stwierdziła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Dodała także, że środki unijne musza być obecnie wydawane na trudniejsze i bardziej ambitne projekty.

"To prawda, że środki z polityki spójności w coraz mniejszym stopniu można przeznaczać na dofinansowanie prostych i szybkich projektów. Ale jeśli chcemy, aby te pieniądze przyniosły widoczne zmiany, aby faktycznie spowodowały poprawę warunków życia w Polsce, a nie tylko zostały wydane, to muszą być przeznaczane na projekty ambitne, innowacyjne, przynoszące rzeczywiste efekty środowiskowe. Trzeba też pamiętać, że środki europejskie realizują cele określone na szczeblu unijnym, np. w Zielonym Ładzie" - powiedziała wiceminister Jarosińska-Jedynak.

