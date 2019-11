Rząd chce akcyzą zmienić strukturę spożycia napojów alkoholowych

Nie jest tak, że podwyższając akcyzę na alkohol chcemy tylko i wyłącznie osiągać dodatkowe wpływy do budżetu, chociaż one oczywiście będą. Chodzi też o to, żeby zmienić trochę strukturę spożycia tych napojów przez Polaków - mówił w piątek wicepremier Jacek Sasin.

Rząd przyjął w czwartek w trybie obiegowym i wysłał do Sejmu projekt przewidujący podwyżkę stawek akcyzy na alkohol etylowy i wyroby tytoniowe o 10 proc.

Zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r. Z Oceny Skutków Regulacji wynika, że dzięki temu budżet zyska w przyszłym roku ok. 1,7 mld zł i po tyle samo w kolejnych latach. Dane te uwzględniają dodatkowe wpływy z akcyzy i VAT.

Nie jest tak, że chcemy tylko i wyłącznie osiągać dodatkowe wpływy do budżetu - chociaż one oczywiście będą w tym przypadku. Chodzi też o to, żeby zmienić trochę strukturę spożycia tych napojów przez Polaków - zaznaczył Jacek Sasin.