Rząd chce chronić firmy przed przejęciem, lecz może je doprowadzić do bankructwa

W tzw. Tarczy 4.0 rząd zawarł przepisy, które mają uchronić polskie spółki przed wrogim przejęciem przez podmioty spoza Europy. Intencje szczytne, eksperci zwracają jednak uwagę, że przepisy zanadto ingerują w swobodę obrotu gospodarczego i mogą być niekorzystne dla samych spółek.

Co się nie podoba przedsiębiorcom? Najogólniej zbyt duża ingerencja w swobodę obrotu gospodarczego. Zwracają uwagę na zbyt obszerny katalog branż, z których firmy miałby być objęte ochroną. Oprócz oczywistych punktów – np. firmy zarządzające infrastrukturą krytyczną, na liście znalazły się też branże telekomunikacyjna, farmaceutyczna czy przetwórstwa spożywczego. Ochroną maja być też objęte wszystkie spółki publiczne.Drugim zastrzeżeniem jest zbyt nisko określony próg 20 proc. udziałów, który tylko przy bardzo rozdrobnionym akcjonariacie mógłby dać przejmującemu kontrolę nad firmą. Kolejną kwestią są uprawnienia UOKiK. – Nie ma jasno określonych kryteriów, które przejęcie będzie uznane za „wrogie”, a które nie. UOKiK przyznano zbyt dużą uznaniowość – mówi Arkadiusz Pączka, ekspert Pracodawców RP. Jest wreszcie kwestia zbyt długiego zdaniem przedsiębiorców oczekiwania na zgodę Urzędu. – Te regulacje mogą wyhamować rynek fuzji i przejęć w Polsce – twierdzi ekspert Pracodawców RP.To nie wszystkie wady projektu. Organizacje biznesowe obawiają się, że – istotnie – osłabione kryzysem firmy zostaną wprawdzie uchronione przed przejęciem, ale konsekwencją tego może być ich upadek. – Nie wszystkie przejęcia są złe. Firmy sprzedają nieraz pokaźne pakiety swoich udziałów, by uzyskać kapitał, ale także know-how, często potencjał badawczo-rozwojowy – tłumaczy Arkadiusz Pączka.Organizacje biznesowe wskazują również, że ograniczenia dotyczą wszystkich krajów spoza UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (oprócz krajów UE to Islandia, Norwegia i Lichtenstein), a więc nie tylko Chin, ale i np. Stanów Zjednoczonych, Japonii czy Izraela. A to firmy z tych krajów inwestują najczęściej w najbardziej innowacyjne sektory gospodarki. Po wprowadzeniu regulacji to źródło dostępu do kapitału może wyschnąć.Przedsiębiorcy zwracają też uwagę, że nowe przepisy wprowadzają drastyczne kary do 50 mln zł oraz pozbawienia wolności nawet do 5 lat za nabycie udziałów spółki bez złożenia odpowiedniego zawiadomienia. To może być ich zdaniem czynnikiem odstraszającym potencjalnych inwestorów.Prace nad Tarczą 4.0 dobiegają końca, obecnie projekt jest w komisji finansów publicznych po drugim czytaniu.