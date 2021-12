Rząd chce uelastycznić zarządzanie finansami publicznymi

Elastyczniejsze i efektywniejsze zarządzanie finansami publicznymi oraz długiem Skarbu Państwa m.in. poprzez wzmocnienie prowadzenia audytu wewnętrznego to cel projektu, który wpisano do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Zmiany mają dotyczyć ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, a przewidywany czas ich przyjęcia przez rząd to pierwszy kwartał przyszłego roku.

Według informacji zawartych w Wykazie, analiza przepisów tej ustawy pozwoliła stwierdzić, że niektóre jej przepisy wymagają zmian, by można było usprawnić istniejące instrumenty zarządzania budżetowego i zarządzania długiem Skarbu Państwa, a także usunąć wątpliwości i niejasności natury prawnej, których nie można wyeliminować w drodze interpretacji przepisów prawa.

Jak podano w Wykazie, doprecyzowane zostaną zasady postępowania w przypadku zmian w strukturze działowej administracji rządowej.

W Wykazie wskazano, że zmiany mają uprościć system budżetowy i zmniejszyć obciążenia biurokratyczne, uelastycznić regulacje dotyczące dokonywania zmian w planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych, a w ślad za tym - zasad gospodarowania środkami publicznymi, uelastycznić procesy związane z wydatkowaniem środków budżetu państwa, odbiurokratyzować proces dokonywania wydatków ze środków rezerw celowych, znieść obowiązek sporządzania informacji o przebiegu wykonania ustawy budżetowej za pierwsze półrocze, z uwagi na bieżące, comiesięczne prezentowanie danych o wykonaniu ustawy budżetowej.

Projekt zakłada także wprowadzenie modyfikacji przepisów dotyczących państwowego długu publicznego, w szczególności zarządzania długiem Skarbu Państwa, doprecyzowanie przepisów dotyczących jednostek samorządu terytorialnego m.in. w zakresie procedury absolutoryjnej i procesu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, systemowe usprawnienie procesu planowania i sprawozdawczości w ramach kontroli zarządczej, a także wprowadzenie do systemu finansów publicznych przeglądów wydatków, przy jednoczesnym usunięciu ogólnej kontroli efektywności i skuteczności realizacji budżetu w układzie zadaniowym.

Zmiany mają także umożliwić Ministrowi Finansów otrzymywanie danych i informacji niezbędnych do prowadzenia przeglądów wydatków, wprowadzić możliwość centralizacji funkcji audytu wewnętrznego na poziomie działów administracji rządowej, umożliwić uzyskiwanie krajowych kwalifikacji do prowadzenia audytu wewnętrznego.

Kolejny cel zmian to usprawnienie oraz wzmocnienie prowadzenia audytu wewnętrznego w sektorze publicznym. W związku z tym przewiduje się m.in.: zmianę wysokości kwoty, po przekroczeniu której powstaje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego, rozszerzenie katalogu jednostek sektora finansów publicznych zobowiązanych do prowadzenia audytu wewnętrznego, zapewnienie ministrowi kierującemu działem (lub działami) administracji rządowej możliwości zlecania audytu koordynowanego w jednostkach w dziale oraz Prezesowi Rady Ministrów - w jednostkach podległych lub przez niego nadzorowanych, a także w jednostkach obsługujących organy podległe Prezesowi Rady Ministrów lub przez niego nadzorowane, określenie katalogu dokumentów audytu wewnętrznego, które stanowią informację publiczną udostępnianą na wniosek oraz czasowego ograniczenia dostępu do tych dokumentów, rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji o prowadzeniu audytu wewnętrznego (jednostki samorządu terytorialnego) oraz dostosowanie zakresu tych informacji.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl