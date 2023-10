Rząd chce usprawnić modernizacje linii elektroenergetycznych, by ułatwić rozwój OZE i elektromobilności

Usprawnienie modernizacji sieci dystrybucyjnych o napięciu 110 kV lub wyższym, by ułatwić rozwój OZE, magazynów energii elektrycznej, klastrów i spółdzielni energetycznych oraz elektromobilności, to cel projektu rozporządzenia opublikowanego we wtorek przez Rządowe Centrum Legislacji.

We wtorek na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie lub remoncie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV.

Jak podano w OSR projektu, rozporządzenie przyczyni się do poprawy stanu sieci dystrybucyjnych elektroenergetycznych. Wskazany w dokumencie wykaz ma bowiem pomóc w stosowaniu uproszczonych procedur dla inwestycji polegających na przebudowie lub remoncie istniejących linii elektroenergetycznych. Podkreślono, że przyjęcie proponowanego rozwiązania jest istotne dla zapewnienia możliwości remontów czy przebudowy istniejących linii, które mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia odpowiednich przepływów energii elektrycznej w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym.

Wyjaśniono, że Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wykaz inwestycji towarzyszących m.in. biorąc pod uwagę: zachowanie niezawodności i bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego lub konieczność budowy ogólnodostępnych stacji ładowania, których łączna moc będzie równa lub większa niż 1 MW, w miejscach obsługi podróżnych zlokalizowanych wzdłuż transeuropejskiej sieci transportowej, lub biorąc pod uwagę znaczenie tych inwestycji dla wyprowadzenia mocy z systemu przesyłowego elektroenergetycznego.

W OSR do projektu rozporządzenia wskazano też, że stanowi ono istotny element rozwiązania wyzwań związanych z gwałtownym rozwojem rozproszonych zasobów energii, m.in. z liczbą odmów wydania warunków przyłączenia do sieci z przyczyn technicznych ograniczeń sieci.

"Sieci są kluczowym elementem wzrostu wykorzystania energii elektrycznej. Rozwój sieci dystrybucyjnych przyczynia się do skuteczniejszej i szybszej integracji odnawialnych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym, w szczególności w związku z realizacją programów wspierających rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce" - zaznaczono.

Dodano, że wprowadzenie wykazu inwestycji towarzyszących w zakresie sieci dystrybucyjnych jest istotne z uwagi na konieczność realizacji głównych celów Polityki Energetycznej Państwa 2040 (PEP2040). Przypomniano, że zgodnie z przyjętymi założeniami aktualizacji PEP2040, nadal priorytetowe są cele: rozwoju OZE oraz rozwoju sieci elektroenergetycznych.

"Dalszy wzrost udziału OZE w miksie energetycznym nie jest możliwy bez budowy nowych i modernizacji istniejących sieci elektroenergetycznych, w tym przede wszystkim sieci średniego napięcia" - stwierdzono w OSR do projektu rozporządzenia. Dodano, że to właśnie głównie sieci dystrybucyjne średniego napięcia są kluczowe dla przyłączania nowych źródeł OZE oraz rozwoju nowych rynków w obszarze elektroenergetyki, takich jak magazynowanie energii elektrycznej, klastry i spółdzielnie energetyczne, a także rozwój paliw alternatywnych w transporcie.

Zwrócono uwagę, że rozwój elektromobilności generuje potrzebę zapewnienia możliwości przyłączania do sieci stacji i punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Podano, że rozwój projektów inwestycyjnych związanych z budową, przebudową i modernizacją sieci dystrybucyjnych jest kluczowy także ze względu na przekształcanie systemu elektroenergetycznego z systemu jednokierunkowego (tzw. pasywnego) w system dwukierunkowy (aktywny), z aktywnym udziałem odbiorców energii elektrycznej.

Planuje się, że projekt rozporządzenia zostanie przyjęty przez Radę Ministrów w październiku 2023 r.