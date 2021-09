Rząd chce uszczelnić VAT jeszcze bardziej

Według danych MF od 2015 r. przez kolejne cztery lata luka VAT spadła o połowę, z 24 proc. do niewiele ponad 12 proc. To wynik nie do powtórzenia w najbliższych latach. Ale sytuację można poprawić. Ministerstwo Finansów szansę widzi w analizie danych. O roli Krajowej Administracji Skarbowej w pozyskaniu dodatkowych wpływów do budżetu mówi jej szefowa – wiceminister finansów Magdalena Rzeczkowska.

– Przede wszystkim to jest e-faktura, ale generalnie jest to kwestia inwestowania w nowoczesne technologie – wyjaśnia szefowa KAS.

W zeszłym roku, mimo recesji na poziomie 2,7 proc., luka VAT zmniejszyła się o 1,3 pkt. proc. i wynosi nieco ponad 10 proc.

Do zrobienia jest sporo – przykładem w UE jest Francja, gdzie luka VAT jest na poziomie 5 proc.

