Rząd chce wydłużyć do końca 2027 r. obowiązywanie taryf na sprzedaż gazu m.in. gospodarstwom domowym. Jest projekt ustawy

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy ws. bezpieczeństwa gazowego, który przewiduje m.in. przedłużenie do końca 2027 r. obowiązywania taryf na sprzedaż gazu m.in. gospodarstwom domowym - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

Jak podkreślił na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu Müller, projekt przedłuża do końca 2027 r. ochrony taryfowej odbiorców domowych gazu i strategicznych instytucji pożytku publicznego, takich jak szkoły, szpitale czy przedszkola. "Taryfy gazowe będą objęte ochroną, tak jak do tej pory. Będzie można z budżetu państwa dopłacać do taryf, aby ceny gazu nie były podwyższane, jak to wynika wprost z uwarunkowań rynkowych, ale żeby można było poprzez specjalne mechanizmy państwowe zabezpieczać przed wzrostem cen gazu dla konsumentów" - stwierdził Müller.

Zgodnie z opublikowanymi założeniami projektu, przewiduje on przedłużenie do końca 2027 r. obowiązku zatwierdzania przez Prezesa URE taryf na sprzedaż gazu do odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego.

Projekt przewiduje również zawieszenie tzw. obliga giełdowego - obowiązku sprzedaży gazu przez giełdę - w przypadku ogłoszenia stanu kryzysowego, lub możliwość zmiany w 2022 i w 2023 r. przez ministra właściwego ds. energii poziomu tego obliga. Zakłada się także wprowadzenie możliwości ogłaszania przez ministra na czas określony stanu kryzysowego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ws. środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu.

Projektowane przepisy mają też wydłużyć z 40 do 45 dni okres, w którym zapasy obowiązkowe gazu powinny móc zostać dostarczone do systemu gazowego.

Ustawa ma też wprowadzić definicję bezpieczeństwa gazowego państwa (wzorowaną na definicji bezpieczeństwa energetycznego), obowiązek uwzględniania planu działań zapobiegawczych w planowaniu rozwoju systemów gazowych przesyłowego i dystrybucyjnych, oraz obowiązek sporządzania planów rozwoju przez operatora systemu magazynowania paliw gazowych.

Projekt usuwa także obecnie obowiązujące wyłączenie z obowiązku koncesyjnego obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100 tys. euro. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania rynku gazu.

