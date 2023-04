Rząd chce zwiększyć kwotę zwrotu kosztów zakupu oleju napędowego dla rolników nawet do 2 zł za litr

Rada Ministrów chce zwiększyć środki na zwrot kosztów zakupu oleju napędowego dla producentów rolnych – podano w piątkowym komunikacie kancelarii premiera. Z komunikatu wynika, że zwrot może wynieść nawet 2 zł od litra oleju napędowego.

Jak wynika z piątkowego komunikatu KPRM, rząd przyjął wniosek o reasumpcję decyzji Rady Ministrów podjętej na posiedzeniu 18 kwietnia 2023 r., dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

"W 2023 r. do ilości oleju zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługiwać będzie stawka zwrotu w wysokości 1,46 zł oraz dodatkowa pomoc w wysokości 0,54 zł na 1 litr oleju napędowego" - podano w komunikacie, opublikowanym na stronie kancelarii premiera po posiedzeniu Rady Ministrów.

Wyjaśniono, że dodatkowa pomoc będzie wypłacana na wniosek producenta rolnego, który zostanie złożony do wójta albo burmistrza lub prezydenta miasta o zwrot podatku w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. Do wniosku trzeba będzie dołączyć faktury VAT albo ich kopie, które stanowią dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r.

Dodano, że zwiększona kwota zwrotu dotyczy pozostałego u rolnika limitu po wypłacie zwrotu podatku z tzw. pierwszego okresu składania wniosków o zwrot podatku.

"Dodatkowa pomoc w kwocie 0,54 zł/litr oleju napędowego będzie mogła być wypłacana po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej" - stwierdzono w komunikacie.

Jak zaznaczono, w efekcie zwrot kosztów zakupu paliwa, wypłacany w tzw. drugim okresie składania przez rolników wniosków o zwrot podatku - tj. od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. - wyniesie 2 zł od litra. Stanowi to wzrost o 100 proc. w stosunku do 2022 r., kiedy kwota zwrotu wynosiła 1 zł.

"W 2023 r. na podwyższenie stawki zwrotu podatku akcyzowego oraz dodatkową pomoc do zakupu 1 litra oleju napędowego rząd przeznaczy 561,6 mln zł" - podano w komunikacie KPRM.

