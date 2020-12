Rząd da 40 mld zł branżom, którym nie pozwala pracować

Rząd wyasygnował kwotę rzędu 40 mld zł, na celowaną pomoc dla kilkudziesięciu branż, które nie mogą funkcjonować - powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii. Branżom dotkniętym obostrzeniami rząd chce także refundować do 70 proc. kosztów stałych.

Już w grudniu zacznie działać podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę Tarcza 6,0, która oznacza zawieszenie płatności ZUS, postojowe dla mikro- i małych przedsiębiorstw, bezzwrotne dotacje dla małych firm w wysokości 5 tys. złotych, a dla wszystkich firm do 2 000 zł netto na etat lub umowę zlecenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.



- Rząd wyasygnował na pomoc dla kilkudziesięciu branż kwoty rzędu 40 mld zł. To nie jest pomoc skierowana dla całej gospodarki, ale punktowo dla tych branż, które nie mogą teraz prowadzić działalności - zapowiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii.



- Polska jest liderem w negocjowaniu zupełnie nowego instrumentu pomocowego. Chcemy refinansować branżom dotkniętym obostrzeniami do 70 proc. kosztów stałych – powiedział Jarosław Gowin i dodał, że to szczególnie ważne dla średnich i dużych firm.

- Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową - ogłosił w czwartek minister zdrowia.

Jak dodał, oprócz dotychczasowych obostrzeń, które pozostają w mocy, zamknięte zostaną hotele.



- Zamykamy hotele również na ruch służbowy. Te wyjątki będą ograniczone naprawdę do minimum, szczególnie w kontekście tego co obserwowaliśmy w ostatnich dniach, kiedy to w internecie można było znaleźć zaproszenia na służbowy wypoczynek w okresie świąt i ferii - wskazał.



Minister zdrowia dodał, że zamknięte zostaną też stoki narciarskie - nie będą mogły funkcjonować w okresie od 28 grudnia do 17 stycznia.



Rząd zdecydował się też znów zamknąć galerie handlowe. - Zamykamy galerie, oprócz oczywiście tych sklepów, które zapewniają zaspokojenie podstawowych potrzeb, czyli sklepy spożywcze, drogerie i inne sklepy, które w takiej kategorii sobie zamieszczamy - powiedział Adam Niedzielski.

Czytaj też: Na czas ferii zimowych kwarantanna narodowa - zamknięte hotele, stoki narciarskie