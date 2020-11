Do końca 2025 r. lotniska mogą korzystać ze specustawy

Do końca 2025 r. zakładający lotniska, zarządzający nimi oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będą mogli korzystać z rozwiązań specustawy lotniskowej - podało CIR. Pozwoli to na realizację nowych inwestycji lotniczych m.in. w infrastrukturę CPK. Dotychczasowe przepisy umożliwiały to do 31 grudnia 2020 r.





Jak poinformowało we wtorkowym komunikacie Centrum Informacyjne Rządu (CIR), Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego. Został on przedłożony przez ministra infrastruktury.

"Wydłużony został termin, który umożliwia zakładającym lotniska, zarządzającym lotniskami, a także Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej korzystanie z rozwiązań przewidzianych w specustawie lotniskowej. Zgodnie z nowym rozwianiem, będzie to możliwe do końca 2025 r. Dotychczasowe przepisy umożliwiały korzystanie ze specustawy lotniskowej jedynie do 31 grudnia 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Podkreślono, że branża lotnicza przeżywa kryzys związany ze stanem pandemii COVID-19, który negatywnie wpływa na sytuację finansową podmiotów działających na rynku lotniczym.

"Ze względu na konieczność zapewnienia środków finansowych na bieżącą działalność, zarządzający lotniskami wstrzymali realizację inwestycji mających na celu rozbudowę infrastruktury" - czytamy.

Jak dodano, według prognoz analityków ekonomicznych z drugiej połowy 2020 r., osiągnięcie wskaźników ruchu lotniczego z 2019 r. będzie możliwe dopiero w 2024 r. Warunkiem będzie sytuacja, w której zachorowania na COVID-19 będą się utrzymywać na niskim poziomie, a pasażerowie będą korzystać z transportu lotniczego.

"Modernizacja infrastruktury lotniskowej powinna być dostosowana do nadzwyczajnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, a także do przygotowania jej do zwiększonego ruchu pasażerskiego po powrocie do stanu sprzed pandemii" - tłumaczy CIR.

Wydłużenie terminu korzystania ze specustawy lotniskowej do końca 2025 r. pozwoli też na podejmowanie i realizację nowych inwestycji dotyczących infrastruktury lotniczej, w tym inwestycji towarzyszących budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Obecnie specustawa działa do końca 2020 r. i spółka CPK do tego czasu takiego wniosku nie planowała złożyć.



Zapisy w nowelizacji przekładają się zarówno na inwestycje lotniskowe spółki CPK, czyli budowę Portu Solidarność, jak też inwestycje towarzyszące PAŻP, np. infrastrukturę nawigacyjną, wieżę kontroli lotów itd., która będzie niezbędno do funkcjonowania nowego lotniska.

"Konsekwencją kontynuacji prowadzenia działań inwestycyjnych będzie pozytywny wpływ na rynek pracy w rejonach inwestycyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki" - napisano.

W komunikacie przekazano, że nowe przepisy mają wejść w życie 31 grudnia 2020 r.