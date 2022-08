Rząd dyskutuje co zrobić, by inwestycje zaplanowane w ramach środków unijnych nie ucierpiały przez brak funduszy z KPO

W ramach Rady Ministrów dyskutujemy, co należy zrobić, by projekty inwestycyjne zaplanowane w ramach środków unijnych nie ucierpiały; nasze programy inwestycyjne są szerokie, źródłem finansowania tylko w niewielkim stopniu jest Krajowy Plan Odbudowy - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Inwestycje są prefinansowane poprzez Polski Fundusz Rozwoju, który z poszczególnymi resortami podpisuje szczegółowe umowy.

W tym roku powstał Rządowy Fundusz "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych, w ramach którego do samorządów trafiło 30 mld zł na realizację konkretnych projektów.

Według premiera, KPO "ani nie jest to program, który jest naszym +być albo nie być+, ale też nie są to środki, na które warto machnąć ręką".

Szef rządu podczas wtorkowej konferencji prasowej pytany był o wypowiedź ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który przekonywał w poniedziałek m.in., że to Niemcy są sprawcami tego, że w Polsce nie ma środków z Krajowego Planu Odbudowy. Ziobro zapowiedział, że zwróci się do premiera, by "przedstawił plan B" w tej sprawie. "Będziemy, jako Solidarna Polska, zwracać się do premiera Morawieckiego, skoro zaufał w swoim czasie pani (byłej kanclerz Niemiec Angeli) Merkel i zaufał pani (szefowej KE Ursuli) von der Leyen i mimo naszych ostrzeżeń uznał, że te środki nie będą blokowane, nie będziemy szantażowani, to dziś oczekujemy, aby premier przedstawił nam plan B" - mówił Ziobro.

Premier, pytany we wtorek o to, "kiedy spełni żądania" Ziobry i przedstawi "plan B", odparł: "W ramach Rady Ministrów nie posługujemy się takimi sformułowaniami, jak +spełnić żądanie kogoś+, tylko dyskutujemy (...), co należy zrobić, aby projekty inwestycyjne, które zaplanowaliśmy w ramach środków unijnych nie ucierpiały". "I to właśnie robimy" - dodał.

Prefinansowanie z PFR

"To jest prefinansowanie poprzez Polski Fundusz Rozwoju, to się już dzieje. Polski Fundusz Rozwoju z poszczególnymi resortami podpisuje szczegółowe umowy wręcz pod realizację, pod montaż linii finansowo-kredytowych, by realizować projekty infrastrukturalne ujęte w KPO lub poza KPO" - mówił szef rządu.

Premier wskazywał, że nasze programy inwestycyjne są bardzo szerokie i dotyczą wielu dziedzin życia, obszarów, a źródłem finansowania "tylko w niewielkim stopniu" jest Krajowy Plan Odbudowy. "Mogę podać jako przykład, że średniorocznie na programy inwestycyjne z Krajowego Programu Odbudowy, jak podzielimy sobie te 120 mld na sześć lat, to będzie najprościej, po 20 mld zł rocznie. My w tym roku zatwierdziliśmy przed chwilą program (...) Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości, jeśli dobrze pamiętam, 30 mld zł" - powiedział.

Chodzi o Rządowy Fundusz "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych, który ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pod koniec maja premier, biorąc udział prezentacji wyników drugiej edycji Rządowego Funduszu przekazał, że do samorządów trafiło 30 mld zł na realizację konkretnych projektów.

KPO to nie "być albo nie być"

Według premiera, KPO "ani nie jest to program, który jest naszym +być albo nie być+, ale też nie są to środki, na które warto machnąć ręką". "To dlatego właśnie dobrze, że udało się wszystkich przekonać w rządzie do likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Przedstawimy odpowiednie zapisy w zrealizowanej przez nas ustawie i mam nadzieję, że prędzej, czy później te środki (z KPO - PAP) również do nas przybędą" - dodał.

"Natomiast te środki, mówiąc o unijnych, są tylko niewielką częścią całej puli środków unijnych, które są już też rozplanowane zarówno w rolnictwie, jak i funduszu strukturalnym, funduszach środowiskowych na poszczególne programy inwestycyjne" - zaznaczył Morawiecki.

Dopytywany przez jedną z dziennikarek, że mówił o KPO jako o "polskiej racji stanu", premier powiedział: "Tak, łącznie te wszystkie środki unijne są dla nas bardzo ważne, to jest ponad 700 mld zł i to jest dla nas niezwykle ważny zastrzyk inwestycyjny na kolejne pięć, siedem lat".

Komisja Europejska na początku czerwca zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy. To krok w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy. KE zaznaczyła m.in., że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy".

Polska wciąż nie wywiązała się ze zobowiązań

15 lipca weszła w życie zainicjowana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, zgodnie, z którą przestała istnieć Izba Dyscyplinarna, a w jej miejsce powstaje Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Prezydent podkreślał, że jego celem jest naprawienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju oraz "danie rządowi narzędzia" do zakończenia sporu z Komisją Europejską i odblokowania Krajowego Planu Odbudowy. Zmian w SN oczekiwała KE w związku z decyzją Trybunału Sprawiedliwości UE z lipca ub. roku. Komisja m.in. od zmian w tym zakresie uzależniała akceptację KPO i wypłatę Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy.

Pod koniec lipca szefowa KE Ursula von der Leyen powiedziała "DGP", że aby otrzymać środki z Krajowego Planu Odbudowy, Polska musi wywiązać się ze zobowiązań podjętych w celu zreformowania systemu środków dyscyplinarnych. Przyznała, że nowe prawo jest ważnym krokiem, jednak "nowa ustawa (nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym - PAP) nie gwarantuje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej". Von der Leyen podkreśliła, że Polska musi również w pełni zastosować się do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE, co jeszcze nie nastąpiło. "W szczególności nie przywrócono do orzekania zawieszonych sędziów i nadal obowiązuje dzienna kara finansowa. Jesteśmy w kontakcie z władzami polskimi w tych kwestiach i zależy nam na znalezieniu rozwiązania" - dodała.

