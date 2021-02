Rząd gotowy na kontynuację pomocy w czasie pandemii

Rząd jest zdecydowany i gotowy, aby kontynuować pomoc dla firm w związku z trwającą pandemią - zapewnił w czwartek wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak podczas obrad sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju.

- Rząd jest zdecydowany i gotowy, aby pomoc dla firm w związku z trwającą pandemią kontynuować. (...) Kluczowe na dzisiaj jest to, że mamy elastyczne narzędzia, które pozwolą nam szybko reagować i posyłać pomoc tam, gdzie jest potrzebna - powiedział Marek Niedużak.

- Mamy poczucie, że (...) wypracowaliśmy kilka narzędzi, które dają rządowi pewną elastyczność. Tak jak Tarcza PFR, kolejne jej edycje mogą być uruchamiane na podstawie programu rządowego. (...) Tak samo Fundusz Inwestycji Lokalnych może być uruchamiany na podstawie programu rządu i tak samo, w ostatnio przyjętej ustawie, nazywanej Tarczą Branżową, również podaliśmy taki mechanizm, który pozwala Radzie Ministrów przedłużać pomoc i modyfikować jej zakres rozporządzeniem - dodał.

Wiceminister podkreślił, że globalnie sytuacja polskiej gospodarki jest solidna i pozwala rządowi z poczuciem bezpieczeństwa patrzeć na bieżący rok.

Niedużak poinformował też, że w ramach rządowej pomocy do przedsiębiorców trafiło ponad 185 mld zł, co oznacza, że Polska jest w czołówce państw europejskich udzielających wsparcia firmom, porównując skalę pomocy do PKB.

Dodał, że od samej tylko jesieni ubiegłego roku na pomoc dla firm rząd przeznaczył ponad 40 mld zł, w sytuacji gdy zamknięte zostało około 5-6 proc. wartości polskiej gospodarki.

Wiceminister nie wykluczył też, że po zakończeniu pandemii sektory najbardziej dotknięte jej skutkami otrzymają dodatkowe wsparcie.