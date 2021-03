Rząd jeszcze w marcu planuje uchwałę ws. terminala instalacyjnego dla offshore

Rząd do końca I kwartału planuje przyjąć uchwałę ws. lokalizacji w terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w morskim Porcie Gdynia - wynika z Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Jak napisano w Wykazie, w uchwale Rada Ministrów ma uznać morski Port Gdynia, ze względu na jego położenie i warunki techniczne, jako optymalne miejsce lokalizacji terminalu instalacyjnego na potrzeby budowy i obsługi morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

Zgodnie z wpisem do wykazu, budowa terminala miałaby być sfinansowana albo przy udziale Funduszu Odbudowy (RRF - europejski Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności) w kwocie do 437 mln euro, albo z innych środków publicznych, oraz środków własnych podmiotu realizującego budowę terminalu.

Uchwała ma zobowiązać ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do podjęcia działań na rzecz wybudowania i oddania do eksploatacji terminala oraz wyłonienia operatora logistycznego do organizacji procesu budowy i obsługi morskich farm wiatrowych w morskim Porcie Gdynia

Terminal miałby powstać w terminie pozwalającym na rozpoczęcie instalowania morskich farm wiatrowych na Bałtyku do końca 2024 r. - zaznaczono.

Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski, moc farm wiatrowych w polskiej strefie Bałtyku w 2040 r. ma wynosić 8-11 GW. Zgodnie z harmonogramami najbardziej zaawansowanych projektów offshore, energia z pierwszych morskich wiatraków miałaby popłynąć w 2026 r.

