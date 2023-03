Rząd liczy na dobrą pamięć Polaków i szykuje nowy podatek

Z Piotrem Patkowskim, wiceministrem finansów, rozmawiamy o tym, jak w roku wyborczym, przy obecnym poziomie inflacji, przekonać Polaków, że z ich portfelami nie będzie tak źle.

W „Rządowej ławie” wiceszef resortu finansów deklaruje, że to inflacja bazowa jest dla rządu najbardziej wiarygodną informacją.

W programie także o pracach nad tzw. opłatą solidarnościową i presji Komisji Europejskiej ws. nadmiarowych zysków naszych spółek energetycznych.

Kiedy rozporządzenie wprowadzające WIRON, który już wkrótce ma regulować stawki oprocentowania kredytów w Polsce? Najpierw będzie emisja obligacji skarbowych oparta na tym wskaźniku, a dopiero potem reszta procedury.

- Rok 2022 był rokiem, w którym dynamika płac w ujęciu realnym była ujemna. Jeśli jednak popatrzymy na tę dynamikę od 2015 roku, to ona jest wyraźnie dodatnia. Oczywiście wiadomo, że to, co jest w portfelach Polaków, jest widoczne tu i teraz i ta statystyka od 2015 roku wielu nie przekonuje. Jest to dla mnie zrozumiałe. Natomiast ten trend jest bardzo istotny, bo on będzie się uwidaczniał także w 2023 roku - przekonuje Piotr Patkowski, wiceminister finansów.

Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych w rozmowie z WNP.PL przekonuje, że po pierwszym kwartale w cieniu szczytu inflacji w kolejnych miesiącach będziemy mieli do czynienia z wyraźnym jej spadkiem.

- Inflacja na samym początku przynosi nieplanowane, dodatkowe przychody budżetowe, ale jest to efekt krótkotrwały. W tej chwili jesteśmy w sytuacji, kiedy inflacja nakłada na ustawodawcę podjęcie bardzo konkretnych działań, jak waloryzacja świadczeń społecznych o wskaźnik inflacji - dodaje Patkowski.

W „Rządowej ławie” pytamy też o to, czy i jak w resorcie biorą pod uwagę inflację bazową, czyli liczoną bez cen energii i żywności. Według NBP ten kluczowy wskaźnik zaliczył kolejny, dwudziesty już z rzędu, wzrost i jej wartość to obecnie 12 proc.

- Kierując się ostrożnością procesową, rzeczywiście trzeba brać pod uwagę wskaźnik, który jest bardziej konserwatywny. W tym przypadku będzie to inflacja bazowa. Nie chcę dywagować, czy Rada Polityki Pieniężnej - przy swoich ewentualnych decyzjach dotyczących stóp procentowych - będzie brała pod uwagę inflację bazową. My w Ministerstwie Finansów zwracamy na nią baczną uwagę - deklaruje wiceminister.

Komisja Europejska wymaga od nas działań w sprawie spółek energetycznych

W ubiegłym tygodniu szefowa resortu finansów przyznała, że rząd pracuje nad zakresem oraz sposobem wdrożenia tzw. opłaty solidarnościowej, czyli podatku od nadmiarowych zysków w energetyce. Naciska na to Komisja Europejska. Polskie spółki nie chcą tego „podatku”, ale wszystkie kraje w Unii zadeklarowały, że stosowne regulacje u siebie wprowadzą.

- Warto przypomnieć, że w istotnej części ta opłata została już wdrożona. Komisja Europejska dała dużą swobodę państwom członkowskim co do metod i sposobów jej wprowadzania. Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa energetyczne i gazowe, została wprowadzona w postaci revenue cap. To jest mechanizm, który powoduje, że spółki część wypracowanych dochodów ze sprzedaży nośników energii muszą odłożyć do budżetu państwa. W tym przypadku my te środki wykorzystujemy na rekompensaty z tytułu mrożenia cen energii i gazu - przypomina Piotr Patkowski.

Tłumaczy też, że toczą się prace nad kolejnymi regulacjami. Na razie są one na poziomie koncepcyjnym.

- Zobaczymy, jakie będą ich efekty. Obecnie skupiamy się na ocenie tego, jak działa mechanizm revenue cap i tego, jak dystrybuować środki, by tarcze prądowe i gazowe były jak najbardziej efektywne - dodaje.

Banki czekają na decyzję wprowadzającą WIRON zamiast WIBORU

W „Rządowej ławie” wiceministra finansów pytamy także o to, kiedy dojdzie do wydania odpowiedniego rozporządzenia, które określi, w jaki sposób w istniejących umowach kredytowych WIBOR zostanie zastąpiony WIRON-em.

- WIRON stanie się obowiązującym wskaźnikiem i z początkiem 2025 roku zaprzestana zostanie publikacja WIBORU. Ten moment regulacyjny - wydanie rozporządzenia przez ministra finansów - będzie w roku 2024. Istotne jest, że WIRON już jest wskaźnikiem publikowanym - odpowiada.

Patkowski zapowiada wcześniej emisję obligacji Skarbu Państwa opartą na nowym wskaźniku. Ma to pozwolić sektorowi bankowemu na „stworzenie szeregu kolejnych umów finansowych i transakcji opartych na tych obligacjach”.

- Będzie więc sprzężenie zwrotne - sektor, żeby móc wchodzić aktywnie w WIRON, potrzebuje aktywności Skarbu Państwa. Emisja tych obligacji odbędzie się jeszcze w tym roku. Za wcześnie jeszcze mówić, do kogo będziemy kierować tę emisję, ale wiele wskazuje na to, że będzie ona kierowana jednak do sektora bankowego - wyjaśnia wiceminister.

