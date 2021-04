Rząd luzuje obostrzenia. Otwarte zostaną galerie, hotele i restauracje

Dane, które otrzymujemy pozwalają na podjęcie decyzji dotyczących odmrażania gospodarki - oznajmił premier Mateusz Morawiecki. Luzowanie obostrzeń zacznie się już 1 maja i zostanie podzielone na kilka etapów.

Premier stwierdził, że są powody do ostrożnego optymizmu. - Trzecia fala z wysokim prawdopodobieństwem się przełamała - stwierdził.

- Chcemy, żeby nasza gospodarka jak najszybciej wracała na tory normalności - powiedział premier, zwracając uwagę, że dotychczasowa ochrona miejsc pracy była bardzo kosztowna.





🟢 Od 8 maja łagodniejsze restrykcje przy utrzymującym się niskim poziomie zachorowań ⤵️



🏨 Otwarte hotele z maksymalnym obłożeniem do 50 50% - bez otwartej strefy restauracyjnej i wellness&spa



🟢 Od 15 maja łagodniejsze restrykcje związane z gastronomią, kulturą, imprezami okolicznościowymi, edukacją i sportem przy utrzymującym się niskim poziomie zachorowań ⤵️



😷Jeżeli wskaźnik zakażeń na 100 tys. osób spadnie poniżej 15 – możliwe będzie zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu od 15 maja.



🟢 Od 29 maja łagodniejsze restrykcje związane z gastronomią, imprezami okolicznościowymi, kulturą, edukacją i sportem przy utrzymującym się niskim poziomie zachorowań ⤵️



- Tuż po majówce do działalności powrócą galerię handlowe - oznajmił premier. W tym samym momencie naukę stacjonarną w szkołach wznowią uczniowie klas 1-3.Natomiast 8 maja działalność będą mogły wznowić hotele. Tydzień później będą mogły zostać otwarte restauracyjne ogródki.- Będzie można też organizować imprezy okolicznościowe takie jak wesela i komunie - zapowiedział premier. - I wreszcie 29 maja do szkół wrócą wszyscy uczniowie, a usługi gastronomiczne będzie można świadczyć również we wnętrzu w reżimie sanitarnym.- Zdecydowaliśmy się, ze największe grupy poluzowania będą następowały w trybie dwutygodniowym - oznajmił minister zdrowia Adam Niedzielski. Zaznaczył, że chodzi o to, żeby mieć czas na obserwację wpływu luzowania obostrzeń na przebieg pandemii.