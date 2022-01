Rząd ma nowy projekt w sprawie cen gazu

Rachunki za gaz dla gospodarstw domowych i niektórych podmiotów użyteczności publicznej, np. szpitali nie wzrosną w br., a dla części odbiorców spadną z powodu ustalenia ceny maksymalnej na poziomie taryfy przedsiębiorstwa o największym udziale rynkowym - zakłada projekt MAP, którym zajmie się rząd.

Zaznaczono, że rachunki za paliwa gazowe tych odbiorców nie wzrosną w 2022 r., a dla części "ulegną obniżeniu w związku z ustaleniem ceny maksymalnej na poziomie taryfy przedsiębiorstwa o największym udziale rynkowym". Dodano, że w kolejnych latach rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych "nie będą powiększane o faktyczne koszty zakupu paliwa gazowego na ich potrzeby przez przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem paliwem gazowym, które nie zostały pokryte w taryfach obowiązujących w 2022 roku".



Według MAP projekt wpłynie pozytywnie na koszty ponoszone przez społeczeństwo związane z korzystaniem z usług użyteczności publicznej.



Jak podano, w drugiej połowie 2021 roku doszło do bezprecedensowego wzrostu cen gazu ziemnego na rynku hurtowym Unii Europejskiej. "Notowania gazu ziemnego w grudniu 2021 roku na giełdach unijnych były wielokrotnie wyższe niż ceny gazu ziemnego w analogicznym okresie 2020 roku. Powyższa sytuacja generuje znaczące koszty dla odbiorców w gospodarstwach domowych oraz podmiotów z sektora użyteczności publicznej, które ze względu na pełnione przez siebie funkcje często nie są w stanie samodzielnie pozyskać środków finansowych na zapłatę istotnie wyższych rachunków za gaz ziemny" - napisano.



Autorzy projektu wskazują, że nadzwyczajnie wysokie ceny pozyskania gazu ziemnego przy równoległej ochronie niektórych kategorii odbiorców przed radykalnym wzrostem cen gazu ziemnego generują ryzyko istotnego pogorszenia się kondycji finansowej sprzedawców gazu. Wskazano na konieczność podjęcia kolejnych działań w celu m.in. ochrony odbiorców gazu ziemnego szczególnie narażonych na skutki wzrostu jego cen. Chodzi o ochronę "odbiorców w gospodarstwach domowych oraz niektórych odbiorców realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej przy jednoczesnym wprowadzeniu rekompensat dla sprzedawców gazu prowadzących sprzedaży do odbiorców taryfowych".



Z projektu wynika, że z proponowanych rozwiązań może skorzystać np. ok. 7 mln gospodarstw domowych, maksymalnie 40 tys. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

