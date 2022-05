Rząd ma plan dla kredytobiorców. Oto szczegóły

Rozszerzamy tarczę antyputinowską o pakiet wsparcia dla kredytobiorców – powiedział we wtorek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że pomoc dla kredytobiorców nie będzie impulsem inflacyjnym.

- Rozszerzamy tarczę antyputinowską o pakiet wsparcia dla kredytobiorców. Działania, które chcemy przeprowadzić szybko, mają pomóc w spłacie kredytów, co jest bolączką około dwóch milionów rodzin - powiedział we wtorek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że projekt ustawy, która ma wesprzeć Polaków w spłacie kredytów hipotecznych, to "wyciągnięcie ręki" do tej części społeczeństwa.

Minister @MF_GOV_PL Magdalena #Rzeczkowska: 3 filary wsparcia dla kredytobiorców: wakacje kredytowe - 4 miesiące w 2022 r. i w 2023 r., Fundusz Wsparcia Kredytowego - zasilenie funduszu dodatkowymi środkami i uproszczenie możliwości korzystania z niego, zmiana wskaźnika WIBOR. pic.twitter.com/awZA73Qdyo — Kancelaria Premiera (@PremierRP) May 10, 2022

Kilka miliardów złotych

- Wprowadzamy cztery miesiące wakacji kredytowych w tym i cztery miesiące w przyszłym roku. Łączny koszt z tego tytułu to ok. 3 mld zł. Poza tym udzielimy pomocy kredytobiorcom w trudnej sytuacji finansowej i zapewnimy, że Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, który obecnie opiewa na 600 mln zł, wzrośnie do 2 mld zł i to jest pula do wykorzystania już w tym roku, a na kolejny będzie to kolejne 2 mld zł. Ten koszt poniesie sektor bankowy - powiedział premier.

Morawiecki zapowiedział też zmiany dotyczące wskaźnika bazowego, na podstawie którego ustalane jest oprocentowanie kredytów mieszkaniowych. Obecnie takim wskaźnikiem jest WIBOR.

- Wprowadzimy mechanizmy, które pomogą obywatelom w spłacie kredytów poprzez niższą wartość referencyjną. WIBOR zostanie zastąpiony nową stawką. Jeśli sektor bankowy jej nie wypracuje, to będzie to stawka overnight Polonia, liczona przez NBP, która jest korzystniejsza nawet o 0,4 pkt. proc. To da roczne oszczędności rzędu 1 mld zł, których koszt poniosą banki - stwierdził premier.

Wakacje kredytowe to nawet 8 miesięcy bez spłaty rat kredytowych. ⤵ pic.twitter.com/GIEw3uiYKK — Kancelaria Premiera (@PremierRP) May 10, 2022

Wsparcie dla zlotówkowiczów

W trakcie konferencji premier wyjaśnił, że zapowiadane przez rząd wsparcie dla kredytobiorców ma dotyczyć osoby zadłużone w złotych.

- To jest wsparcie Polaków w spłacie kredytów hipotecznych w złotówkach - zastrzegł Mateusz Morawiecki.

Według premiera spłaty kredytów hipotecznych są dzisiaj trudniejsze, ponieważ idą w górę stopy procentowe, które określa Narodowy Bank Polski, odnoszące się do złotych.

- Natomiast spłaty kredytów walutowych odnoszą się do innych wskaźników referencyjnych - stwierdził.

Premier poinformował, że projekt zostanie skierowany do konsultacji.

- Jest to bardzo szybki projekt, który dzisiaj przedkładamy do konsultacji. Wspieramy Polaków w spłacie kredytów hipotecznych, ponieważ dziś poziom inflacji powoduje, że na bardzo wielu polach musimy i chcemy walczyć z inflacją. To jest jeden z podstawowych punktów tarczy antyputinowskiej, walki z inflacją wywołaną przez Rosję - oświadczył szef rządu.

