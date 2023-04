Rząd ma się zająć projektem noweli o strategicznych inwestycjach w sieci przesyłowe

Przyspieszenie inwestycji w infrastrukturę dystrybucyjną kluczową dla systemu elektroenergetycznego oraz rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce przewiduje projekt noweli o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, którym we wtorek ma się zająć rząd.

Z porządku obrad Rady Ministrów wynika, że rząd bedzie we wtorek pracować nad projektem ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw. Wnioskodawcą projektu jest minister klimatu i środowiska.

Jak wskazali autorzy projektu (UD437), przyjęcie proponowanych rozwiązań będzie miało pozytywny wpływ na realizację polityki energetyczno-klimatycznej rządu oraz przyczyni się do zwiększenia aktywności odbiorców energii elektrycznej w Polsce poprzez umożliwienie zwiększenia liczby przyłączeń instalacji odnawialnych źródeł energii oraz magazynów energii.

"W perspektywie średnio- i długoterminowej pozwoli to na ograniczenie cen energii elektrycznej sprzedawanej w Polsce. Co więcej, ustawa będzie miała korzystny wpływ na rozwój regionalny, poprzez zwiększenie przepustowości sieci dostępnych dla nowo przyłączanych podmiotów" - podkreślono.

Dodano, że związku z skutecznym funkcjonowaniem specustawy przesyłowej do strategicznych inwestycji w sieć przesyłową, która pozwala na ograniczenie obciążeń administracyjnych oraz przyśpieszenie niektórych etapów inwestycyjnych, proponuje się, po pierwsze, dodanie nowych, kluczowych projektów przesyłowych oraz poszerzenie załącznika również o projekty dystrybucyjne o napięciu powyżej 100 kV, kluczowych dla wyprowadzania energii elektrycznej z sieci przesyłowej do sieci dystrybucyjnych.

"Dzięki takiemu rozwiązaniu skróceniu ulegnie proces uzyskiwania pozwoleń publicznoprawnych przez inwestorów, jak również zastosowanie znajdzie m.in. uproszczony model uzyskiwania gruntów pod te inwestycje. W celu ograniczenia obciążenia administracyjnego nakładanego na organy jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej, proponuje się ograniczenie listy inwestycji dystrybucyjnych jedynie do tych najbardziej kluczowych" - podano.

W Ocenie Skutków Regulacji projektu wskazano, że rozbudowa infrastruktury sieciowej energii elektrycznej jest kluczowa dla realizacji celów polskiej polityki klimatyczno-energetycznej oraz stanowi jeden z filarów Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku oraz Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030.

Jak zaznaczono, po przeprowadzeniu analizy stwierdzono, że rozwój niektórych projektów dystrybucyjnych jest kluczowy m.in. dla realizacji strategicznych celów energetycznych, wskazanych w PEP 2040 r., w szczególności w zakresie rozbudowy elektroenergetycznej infrastruktury energetycznej, "w tym w zakresie przekształcania systemu elektroenergetycznego z systemu jednokierunkowego (tzw. pasywnego) w system dwukierunkowy (aktywny), z aktywnym udziałem odbiorców energii elektrycznej".

Jak wskazano, rozwój sieci dystrybucyjnych przyczyni się do skuteczniejszej i szybszej integracji odnawialnych źródeł energii (OZE) z systemem elektroenergetycznym, w szczególności w związku z realizacją programów rządowych wspierających rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce.

Autorzy projektu zaznaczyli, że w dotychczasowym stanie prawnym - ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych - wprowadzono udogodnienia regulacyjne dla realizacji kluczowych z punktu widzenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego projektów w zakresie sieci przesyłowej.

Jak dodano, w związku z potrzebą przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dużych odbiorców, strategicznych ze względu na rozwój gospodarczy kraju, "potrzebny jest pilny rozwój sieci dystrybucyjnych elektroenergetycznych". "Jest on systematycznie realizowany, jednak od lat podkreślanym problemem jest czas trwania etapu pozyskiwania dokumentacji formalno-budowlanej w procesie inwestycyjnym, a w szczególności praw do nieruchomości będących na trasie przebiegu linii" - wyjaśniono.

W OSR podkreślono, że "proponowane rozwiązania umożliwią przedłużenie usprawnień w zakresie inwestycji dotyczących strategicznych sieci przesyłowych do dnia 31 grudnia 2040 r. oraz budowę nowych linii przesyłowych".

