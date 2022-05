Rząd ma zająć się uchwałą dot. inwestycji transportowych w ramach CPK

Na środowym posiedzeniu rząd ma się zająć projektem uchwały, której celem będzie usprawnienie prac m.in. firm odpowiedzialnych za inwestycje transportowe w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Planu zamierzeń państwa oraz priorytetów inwestycyjnych związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego - w perspektywie obejmującej Strategię Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030.

W uzasadnieniu do projektu uchwały przypomniano, że koncepcja CPK zakłada budowę komponentu lotniczego, kolejowego i drogowego. Tworzenie krajowego systemu przewozów dalekobieżnych będzie wymagać budowy nowych odcinków linii kolejowych oraz modernizacji komplementarnych odcinków istniejących. Aby uzyskać taki efekt, konieczne jest spełnienie m.in. licznych wymogów infrastrukturalnych i organizacyjnych.

Zgodnie z przepisami, przedsięwzięcia związane z CPK podzielone są na dwie kategorie: inwestycję, czyli budowę multimodalnego węzła transportowego - Centralny Port Komunikacyjny wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania, oraz inwestycje towarzyszące, niezbędne do utworzenia systemu komunikacyjnego.

"Dokument +Plan zamierzeń państwa oraz zatwierdzonych do realizacji przedsięwzięć w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego - w perspektywie obejmującej Strategię Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku+ (...) stanowi potwierdzenie przez Radę Ministrów listy inwestycji transportowych, wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku oraz związanych z CPK, które mają zostać zrealizowane przez ww. podmioty celem osiągnięcia spójnego efektu w skali całej sieci transportowej kraju" - napisano w uzasadnieniu.

Jak dodano, jego celem jest także usprawnienie koordynacji prac wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za wdrożenie Inwestycji i transportowych Inwestycji Towarzyszących oraz zapewnienie komplementarności pod kątem parametrów i terminów realizacji. "Dokonano w nim zestawienia planowanych inwestycji należących do ww. kategorii na poziomie krajowym, obejmującym całą sieć transportową, niezależnie od Inwestora oraz zakładanego źródła finansowania (środki krajowe, dofinansowanie Unii Europejskiej, itp.). Nie jest także założeniem tego dokumentu ich określanie, gdyż będzie to zawarte w dedykowanych poszczególnym Inwestorom programach wieloletnich" - napisano.

Wskazano, że zostało natomiast oszacowane zapotrzebowanie na środki finansowe w ramach perspektywy Unii Europejskiej 2021-2027 dla poszczególnych inwestorów. Łączne zestawienie projektów przyczyni się także m.in. do zachowania spójności planowania inwestycji w ramach opracowywanych na perspektywę 2021-2027 programów wieloletnich.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. W ramach tego projektu na ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność. Lotnisko Chopina w jest największym portem w Polsce.

