Rząd na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw i zwierząt chce przeznaczyć ponad 1,4 mld zł

Rząd na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich chce przeznaczyć w 2022 r. ponad 1 mld 420 mln zł - wynika z opublikowanego w poniedziałek projektu rozporządzenia. Zgodnie z nim wysokość dopłat do składek wyniesie 65 proc. tak w przypadku upraw, jak i zwierząt.

Na stronach RCL opublikowano w poniedziałek projekt rozporządzenia rządu w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2022 r

W uzasadnieniu projektu przypomniano, że zgodnie z przepisami rząd określa, do dnia 30 listopada każdego roku, wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wymienionych, na rok następny.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, dopłaty do składek ubezpieczenia przysługują producentom rolnym w wysokości do 65 proc. składki, w przypadku zawarcia przez niego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczających 9 proc. sumy ubezpieczenia.

"W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12 proc. i 15 proc. sumy ubezpieczenia tych upraw. Po przekroczeniu ww. stawek dopłata będzie proporcjonalnie pomniejszana. W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty przysługują producentom rolnym w wysokości do 65 proc. składki, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nieprzekraczających 0,5 proc. sumy ubezpieczenia" - dodano.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych (zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych - od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru) od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę oraz ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne wyniosą 65 proc. składki do jednego hektara uprawy.

W przypadku zwierząt gospodarskich (bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) dopłata ma wynieść również 65 proc. składki do jednej sztuki.

W Ocenie skutków regulacji (OSR) projektu wskazano, że limit wydatków na dopłaty do składek ubezpieczenia został określony w wysokości ponad 1 mld 420 mln zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl