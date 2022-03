Rząd naprawia Polski Ład. Zmiany w podatkach na plus, ale są obawy

Rząd wysłuchał naszych postulatów, szkoda tylko że tak późno – twierdzą eksperci podatkowi i ekonomiści, którzy oceniają nowe propozycje rządu dot. Polskiego Ładu jako krok we właściwym kierunku. Przypominają jednak, że na razie znamy tylko zarysy programu, a w szczegółowych zapisach mogą czaić się pułapki.

- Cieszymy się, że nastąpiła refleksja - mówi Michał Borowski, ekspert podatkowy BCC, który przypomina jednak, że korzystniejsze przepisy są dopiero przed nami (według rządowych zapowiedzi mają obowiązywać od połowy roku), a na dziś przedsiębiorcy wciąż muszą się mierzyć ze skomplikowanymi i nieprzyjaznymi przepisami Polskiego Ładu.Najbardziej cieszy oczywiście obniżka stawki podatkowej, która jest oceniana jako najbardziej korzystna zmiana. - W przypadku zapowiadanych zmian w PIT największą korzyść w stosunku do aktualnie obowiązujących zasad osiągną osoby, których dochody zbliżają się lub przekraczają próg 120 000 zł, bo wtedy cały dochód mieszczący się w tym progu będzie opodatkowany według stawki 12 proc., a więc o 5 pkt. proc. mniej - ocenia Małgorzata Samborska partner, doradca podatkowy zfirmy Grant Thornton.- Taka obniżka zrekompensuje oczywiście likwidację ulgi dla klasy średniej. Ale z drugiej strony likwidacja ulgi dla klasy średniej oznacza, że ta korzyść nie rozłoży się proporcjonalnie. Osoby o przychodach z pracy 12 500 zł miesięcznie zyskają na zmianach 4500 zł w skali roku. Dla osób, dla których wartość ulgi dla klasy średniej byłaby największa, a więc z miesięcznymi dochodami 8 549 zł – korzyść w skali roku wyniesie poniżej 500 zł -wyjaśnia ekspertka. - Ale zmiany będą korzystne dla wszystkich - podkreśla.Także Jakub Bińkowski pozytywnie ocenia zaproponowane zmiany. - Jesteśmy w bardzo niestabilnej sytuacji ekonomicznej, będziemy w najbliższym czasie żyli z wysoką inflacją i wysokimi stopami procentowymi, racjonalne jest zatem, aby obniżać obciążenia podatkowe – twierdzi.Jest jednak parę aspektów, które przedsiębiorców niepokoją. - Na razie nie znamy jeszcze szczegółowych rozwiązań – wskazuje Michał Borowski, przypominając, że konsultacje projektu dopiero się zaczynają, a potem projekt czeka dyskusja w parlamencie, gdzie mogą zostać wprowadzone kolejne zmiany. A diabeł tkwi w szczegółach.Już dziś można zastanawiać się bowiem, ja będziemy w rocznych zeznaniach podatkowych rozliczać podatki, według dwóch różnych systemów (zakładając, że rządowe propozycje wejdą w życie), a nawet trzech – bo zgodnie z rozporządzeniem można było wybrać sposób poboru zaliczki według zasad sprzed Polskiego Ładu, o ile był korzystniejszy dla podatnika.Niepokojąco znajomo wygląda również tryb prac nad ustawą. Minister Artur Soboń zapowiedział wprawdzie rozpoczęcie konsultacji projektu, ale mają one potrwać do 2 kwietnia czyli najbliższej środy. Na dyskusję o znowu dość radykalnych zmianach systemu podatkowego będzie zatem ledwie tydzień.- Wygląda na to, że nie odrobiono lekcji z Polskiego Ładu. Czasu na konsultacje jest bardzo mało i obawiam się , ze także sam projekt będzie potem w parlamencie procedowany w trybie pilnym. A przypomnę, że wielu błędów Polskiego Ładu udałoby się uniknąć, gdyby nie ekspresowy tryb prac. Można mieć tylko nadzieję, ze tym razem uda się uniknąć większych błędów czy uchybień – twierdzi Przemysław Pruszyński.Zwraca również uwagę, że chociaż rząd proponuje korzystne rozwiązania (przynajmniej na pierwszy rzut oka), to dla przedsiębiorców oznacza to kolejną zmianę i to w trakcie roku podatkowego. _ Ostatnie miesiące działy księgowe w wielu firmach poświeciły na dostosowanie systemów księgowych do zmian w podatkach, bo przecież Nowy Ład był kilkakrotnie zmieniany. To był bardzo pracochłonny i kosztowny proces. Wygląda na to, że teraz będziemy mieli do czynienia z powtórką – twierdzi Pruszyński.- O ile z punktu widzenia podatnika, zmiany są niewątpliwe korzystne, to z punktu widzenia przedsiębiorcy – płatnika, wiążą się z nowymi wyzwaniami – podkreśla ekspert Lewiatana.Zdaniem Jakuba Bińkowskiego zaproponowane w czwartek zmiany nie rozwiązują również problemów systemu podatkowego. – Może nadszedł wreszcie czas, by na spokojnie zastanowić się nad gruntowną reformą systemu podatkowego. Bo już w przypadku Polskiego Ładu doszliśmy do punktu, w którym dalsze komplikowanie tego systemu stało się po prostu niemożliwe. Zamiast kolejnych łatek i korekt rozpocznijmy wreszcie szeroką dyskusję jak zbudować od podstaw nowy system podatkowy – proponuje ekspert ZPP.Moment na taką dyskusję jego zdaniem już nadszedł. - Mamy okoliczności wojenne, z tym wiążą się zapowiadane większe wydatki na uzbrojenie i to naturalne. Pytanie, gdzie szukać źródeł finansowania tych nakładów, gdzie szukać dodatkowych wpływów, z jakich transferów socjalnych zrezygnować. Do tego trzeba dopasować system podatkowy – twierdzi Jakub Bińkowski, wskazując, ze widać ostatnio niepokojącą tendencję, by pojawiające się nowe wydatki finansować długiem, lub z bliżej jeszcze niesprecyzowanych pozabudżetowych źródeł.Pytań o makroekonomiczne skutki wprowadzanych zmian jest zresztą więcej. Po pierwsze rodzą się wątpliwości co do finansów samorządów, które zostały już poturbowane poprzednią wersją Polskiego Ładu. - Proponowane zmiany nie dotkną samorządów. JST otrzymają rekompensatę polegającą na zwiększeniu subwencji rozwojowej lub uzupełnieniu subwencji ogólnej – zapewnia wprawdzie rząd, ale zdaniem wielu samorządowców subwencje przyznawane po Polskim Ładzie rekomepnsowały jedynie znikomą część ubytków.- To kolejne uderzenie w finanse samorządów, które mają przecie z teraz znacznie większe wydatki związane z uchodźcami z Ukrainy – mówi Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju.Wskazuje, że szacowany na 15-18 mld zł koszt dla budżetu nowych rozwiązań, to kolejne obciążenie dla państwowej kasy w ostatnich miesiącach. – Już poprzedni Polski Ład to było kilkanaście miliardów złotych, do tego koszty tarczy antyinflacyjnej, większe wydatki na zbrojenia, wreszcie czternasta emerytura, której miało nie być, a która znowu się pojawia. W sumie możemy mieć jakieś 100 mld zł dodatkowego deficytu – mówi ekonomista.Jego zdaniem suma tych rozwiązań może zaowocować wysoką, nawet kilkunastoporcentową inflacją. – To w jakim stopniu podatnicy realnie odczują korzyści związane z obniżką stawek podatkowych zależy od wysokości inflacji. A tu trudno o optymizm – mówi Sławomir Dudek, który uważa, że zaprezentowany przez rząd pakiet może świadczyć o tym, że rząd przygotowuje się do wyborów. - Rząd szykuje się do wyborów. Nie obniża się jednocześnie podatków i zwiększa wydatków. To będzie krótkotrwała ulga, zanim przyjdzie spowolnienie gospodarcze - twierdzi ekonomista.