Rząd nie chce przejęć

Trwają prace nad regulacjami, które mają zapobiec taniemu przejmowaniu polskich aktywów przez zagraniczne podmioty. Pomysł budzi kontrowersje – informuje środowa "Rzeczpospolita".

Sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki mówi w rozmowie z gazetą, że rząd w tej chwili nie widzi zagrożeń dla czołowych polskich przedsiębiorstw. "(...) ale chcemy być dobrze przygotowani i być o krok przed, gdyby pojawiły się jakieś turbulencje - tłumaczy.

"Wyceny na europejskich giełdach w ostatnich tygodniach mocno spadły i GPW nie była tu wyjątkiem. Wiele firm potaniało o kilkadziesiąt procent - zarówno tych kontrolowanych przez Skarb Państwa, jak i przez prywatnych właścicieli. Szczegóły nowych rozwiązań nie są znane. Według nieoficjalnych doniesień ma się pojawić lista sektorów, w których przejęcie będzie wymagało zgody rządu. Spółki mogą dostać też możliwość długotrwałego zawieszania notowań lub wręcz zejścia z giełdy. Nie brak głosów, że ochrona mocno przecenionych przedsiębiorstw jest potrzebna" - czytamy.

Dyrektor działu analiz Millennium DM Marcin Materna uważa, że prawo do blokowania przejęć ma Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i to jemu powinno się zostawić kompetencje w tym zakresie. Dodaje, że na giełdzie nie widać zbyt wielu podmiotów, które byłyby strategiczne dla kraju (i nie są spółkami Skarbu Państwa), aby ich przejęcia były wstrzymywane. "Tym bardziej że na razie nikt tych spółek przejąć nie chce - podsumowuje przedstawiciel Millennium DM. Możliwość blokowania przejęć jest tylko jednym z elementów planowanej aktualizacji tarczy, ogłoszonej podczas wtorkowej konferencji rządu. Pojawi się fundusz dopłat do oprocentowania Banku Gospodarstwa Krajowego" - tłumaczy.

"W dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców ma się zaangażować Polski Fundusz Rozwoju. W ciągu trzech tygodni rozpocznie emisję obligacji, które są potrzebne do kolejnego programu pomocowego dla firm. Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował też, że nie będzie żadnych zmian w programach socjalnych" - czytamy dalej.