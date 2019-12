Rząd nie odpuszcza walki z luką podatkową. Będzie też "nowe otwarcie" w VAT

Będą kolejne działania w kierunku zmniejszenia luki podatkowej – poinformował wiceminister finansów Jan Sarnowski. Zapowiedział „nowe otwarcie w podatku VAT”, co ma się wiązać m.in. z jego uproszczeniem; szczegóły ministerstwo ma przekazać w przyszłym roku.

Wśród narzędzi walki z luką VAT, których można się spodziewać w perspektywie roku 2020, wymienił tzw. wirtualne kasy fiskalne on-line czy e-paragony.

Wiceminister wskazał także na stopniowe wprowadzanie e-Urzędu Skarbowego.

MF planuje oszacować także wysokość luki w CIT - we wrześniu tego roku rozpoczął się program jej liczenia; finansuje go Komisja Europejska, a realizują - resort finansów i Bank Światowy.

"Biorąc pod uwagę duże kraje Unii Europejskiej, to państwem, które ma najmniejszą lukę w VAT, jest Francja. U nas jest to 9,5 proc., we Francji - 5 proc. Oznacza to, że lukę podatkową w VAT dałoby się jeszcze obniżyć. Chcielibyśmy w tym kierunku dążyć. Przy czym musimy pamiętać, że luka podatkowa składa się z kilku elementów, nie są to tylko wyłudzenia" - powiedział Sarnowski.

"Bezsprzecznie będą podejmowane kolejne działania w kierunku zmniejszenia luki podatkowej" - dodał.

Wiceminister finansów zaznaczył, że nie chodzi tylko o działania Krajowej Administracji Skarbowej. "Wszystkie nowe e-usługi administracji, oprócz usprawnienia prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, również będą miały znaczenie dla uszczelnienia systemu podatkowego" - dodał.

Wśród narzędzi, których można się spodziewać w perspektywie roku 2020, wymienił tzw. wirtualne kasy fiskalne on-line czy e-paragony. Wskazał także na stopniowe wprowadzanie e-Urzędu Skarbowego. "W perspektywie roku 2021 możemy mówić również o e-fakturze" - zapowiedział.

Wiceminister finansów zaznaczył, że obecnie realizowany jest pilotaż, zgodnie z którym jest obowiązek akceptowania e-faktur w obrocie między rządem i firmami.

Poinformował również, że resort finansów planuje "nowe otwarcie w podatku VAT", co ma wiązać się z jego uproszczeniem oraz "innym podejściem".

"Planujemy nowe otwarcie w podatku od towarów i usług. Więcej szczegółów przekażemy w przyszłym roku. Będzie się to również wiązało z uproszczeniami oraz z innym podejściem do tego podatku. Chcielibyśmy prowadzić stały audyt rozwiązań VAT-owskich w kierunku upraszczania tego podatku i zdejmowania niepotrzebnych barier" - powiedział.

Dodał, że chodzi o koncepcję tzw. SLIM VAT - simple, local and modern, czyli prostego, lokalnego i nowoczesnego podatku.

Wiceminister finansów poinformował ponadto, że w perspektywie roku ministerstwo powinno przedstawić pierwsze szacunki wysokości luki CIT w Polsce.

"Resort finansów planuje oszacować wysokość luki w CIT. We wrześniu tego roku rozpoczął się program liczenia jej wielkości w Polsce. Program finansuje Komisja Europejska, a realizuje Ministerstwo Finansów we współpracy z Bankiem Światowym. (...) Pierwsze wyniki powinny być dostępne w perspektywie roku, może półtora" - powiedział.

"Mam nadzieję, że będzie to pewnego rodzaju asumpt, aby ocenić efektywność wprowadzanych w ostatnich latach narzędzi uszczelniających system" - zaznaczył. Dodał, że resort finansów chciałby też oszacować wielkość luki w akcyzie.