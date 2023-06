Rząd nowelizuje rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania pomocy na modernizację gospodarstw

Rząd nowelizuje rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania pomocy finansowej na modernizację gospodarstw rolnych. Celem nowelizacji jest wprowadzenie zmian w związku z wejściem w życie przepisów unijnych i krajowych dotyczących Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w poniedziałek projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wskazano, że celem nowelizacji jest wprowadzenie zmian w związku z wejściem w życie przepisów unijnych i krajowych dotyczących Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR).

Wyjaśniono, że w dniu 15 marca 2023 r. weszła w życie ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, która określa m.in. warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach interwencji objętych planem oraz w ramach przejściowego wsparcia krajowego, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r.

Wskazano, że w tej ustawie określono m.in. warunki przyznawania płatności bezpośrednich oraz innych płatności do gruntu, które będą przyznawane od 2023 r. W związku z tym, jak podano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, należy dodać odniesienia do tych płatności w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zwrócono uwagę, że w związku z tym, że projektowane rozporządzenie wprowadza wyłącznie zmiany polegające na dodaniu odniesień do płatności do gruntów przyznawanych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027,z uwagi na charakter zmian nie będzie ono podlegało konsultacjom publicznym.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

