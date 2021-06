Rząd o prawach pracowniczych marynarzy w razie napaści na statek

Zabezpieczenie praw pracowniczych marynarzy w sytuacji ataku piratów lub zbrojnej napaści na statek to główny cel projektu zmiany ustawy o pracy na morzu, którym we wtorek ma się zająć rząd.

Przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt ma na celu wprowadzenie do polskich regulacji poprawek do Konwencji o pracy na morzu (Konwencja MLC) z 2018 r. Poprawki te zapewniają ciągłość marynarskiej umowy o pracę podczas uwięzienia marynarza na skutek piractwa lub zbrojnej napaści na statek, niezależnie od tego, czy upłynął okres, na jaki umowa była zawarta lub czy strona umowy powiadomiła o jej zawieszeniu lub wypowiedzeniu.

Poprawki zapewniają też ciągłość wypłacania wynagrodzenia i innych świadczeń w ramach marynarskiej umowy o pracę w przypadku, gdy marynarz jest uwięziony, aż do czasu jego uwolnienia i repatriacji, lub do daty śmierci podczas uwięzienia.

W projekcie proponuje się rozszerzenie prawa do bezpłatnej repatriacji marynarzy przetrzymywanych na statku na skutek piractwa lub zbrojnej napaści na statek. Proponuje się, by prawo do repatriacji takich marynarzy nie wygasało, jeśli marynarze nie upomną się o nie w rozsądnym czasie.

Proponuje się też, by rozliczenie czasu pracy na statku dokonywane było w okresie nieprzekraczającym jednego miesiąca, w miejsce aktualnie obowiązującego 6-miesięcznego okresu rozliczeniowego.

Dodatkowo projekt zawiera szereg przepisów precyzujących w obszarach świadectw pracy oraz książeczek żeglarskich.

