Rząd o wydłużeniu terminu na zawieranie umów na pożyczki płynnościowe

Wydłużenie terminu zawierania umów pożyczek płynnościowych oraz umów pożyczek preferencyjnych w terminie do 30 września 2021 r. oraz wypłatę finansowań do 31 grudnia 2021 r. - zakłada zmiana Tarczy Finansowej dla dużych firm, którą we wtorek ma zająć się rząd.

Chodzi o zmianę programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm".

"Z uwagi na znaczącą liczbę wniosków o udzielenie finansowania złożoną w kwietniu 2021 r., (tj. w ostatnim momencie, kiedy takie wnioski mogły być składane zgodnie z oryginalnym brzmieniem Programu) oraz obserwowane przez PFR zapotrzebowanie firm na finansowanie oferowane w ramach Programu, uzasadnionym jest zapewnienie możliwości udzielania finansowania w okresie dłuższym niż pierwotnie przewidziany" - wskazano w uzasadnieniu.

Rząd ma też zająć się projektem uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie programu rządowego "Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm".

W tym przypadku rekomenduje się umożliwienie złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej albo odwołania w terminie nie późniejszym niż do 23 sierpnia 2021 r. dla przedsiębiorców, którzy zwrócili się do PFR do dnia 15 kwietnia 2021 r. z zapytaniem w ramach postępowania wyjaśniającego dotyczącego wniosku o udzielenie subwencji finansowej.

