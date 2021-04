Rząd odmraża salony fryzjerskie, ale tylko w wybranych regionach

Od poniedziałku 26 kwietnia w jedenastu województwach przywrócone zostanie funkcjonowanie salonów urody, fryzjerów zakładów kosmetycznych - poinformował 21 kwietnia minister zdrowia Adam Niedzielski. Zmiany dotyczyć będą także nauczania szkolnego.

Minister podkreślał na konferencji prasowej w Warszawie, że w części województw, w których sytuacja epidemiczna jest lepsza, można wprowadzić "pewne poluzowania".



"W tych województwach przede wszystkim, w których mamy sytuację trudna - to województwo śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i opolskie - w tych województwach utrzymujemy dotychczas obowiązujące obostrzenia, czyli wszystkie te reguły, które do tej pory obowiązywały w skali całego kraju, w tych pięciu województwach będą obowiązywały przez najbliższy czas" - poinformował szef MZ.



Kultura dopiero po majówce

Zróżnicowana sytuacja województw

Minister @a_niedzielski w #KPRM: Liczba nowych zakażeń maleje. Poprawia się sytuacja w szpitalnictwie. Widzimy również wyraźny spadek zlecanych badań przez lekarzy POZ. Ale cały czas poziom zakażeń i hospitalizacji utrzymuje się na wysokim poziomie. pic.twitter.com/bqO3TzhkQA — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 21, 2021

Poza tym w jedenastu województwach od poniedziałku przywracamy naukę w systemie hybrydowym w klasach 1-3."We wszystkich 11 województwach, zaczynając od małopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, podlaskiego i lubuskiego - to są województwa, gdzie przywracamy od najbliższego poniedziałku naukę w systemie hybrydowym" - oświadczył minister.Pytany o kolejne etapy odmrażania gospodarki w związku z m.in. planowanymi w restauracjach i w hotelach majowymi przyjęciami komunijnymi oraz "dlaczego jednak nie zdecydowano się na niehybrydową naukę", czyli powrót uczniów klas 1-3 do nauki stacjonarnej w szkołach, minister zapewnił, że w przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony szczegółowy "dalszy plan dłuższego postępowania"."Jeśli chodzi o kwestie dalszego planu, to po pierwsze elementem bardzo poważnym, który musimy brać pod uwagę jest to, jak będzie wyglądało dalsze tempo spadku przede wszystkim liczby zakażeń, ale ona spada dosyć dynamicznie. Natomiast chcemy jeszcze przez ten tydzień przyjrzeć się, jak będzie wyglądała dynamika spadku przede wszystkim obłożenia bazy szpitalnej, ale również zgonów" - zaznaczył szef MZ.Jak sprecyzował, "mamy takie ustalenie, że w najbliższą środę będziemy przedstawiali (...), jak będzie wyglądał taki plan dłuższego postępowania".Odnosząc się do pytania o formę nauczania, szef MZ powiedział: "przede wszystkim bazujemy na modelach, które zwracają nam uwagę, że przywracanie edukacji jest bardzo wrażliwe, jeśli chodzi o generowanie kolejnego wzrostu liczby zachorowań, czyli - mówiąc kolokwialnie - potencjału wywołania czwartej fali". "Dlatego zaczniemy w tych miejscach, gdzie sytuacja epidemiczna jest stosunkowo najlepsza, i zaczniemy od tej najbardziej powiedziałbym bezpiecznej formy edukacji" - powiedział minister Niedzielski.Szef resortu zdrowia był pytany na konferencji prasowej, czy oprócz otwarcia obiektów sportowych na świeżym powietrzu rozważane jest "odmrożenie" innych branż i na przykład otwarcie ogródków przy lokalach gastronomicznych.Niedzielski odpowiedział, że jest "pewna zgoda" co do tego jaka będzie sekwencja znoszenia obostrzeń. "Sport uprawiany na otwartym powietrzu, ale też na obiektach sportowych będzie na pewno jednym z priorytetów" - podkreślił.Poinformował, że rozmawiał też z wicepremierem, ministrem kultury Piotrem Glińskim w sprawie funkcjonowania instytucji kultury."Po weekendzie majowym najprawdopodobniej otworzymy instytucje kultury, bo to jest miejsce, które wydaje się bezpieczne zgodnie z badaniami, które analizujemy. I pod tym względem to będą na pewno jedne z pierwszych ruchów, które będziemy wykonywali" - powiedział Niedzielski.Minister zdrowia omówił na środowej konferencji prasowej sytuację epidemiczną w poszczególnych regionach, zarówno jeśli chodzi o liczbę zachorowań, jak i obłożenie w szpitalach pod względem liczby łóżek i respiratorów."Widzimy wyraźny spadek jeśli chodzi o średnią liczbę zakażeń na 100 tysięcy (mieszkańców) we wszystkich regionach. Ten spadek jest rzędu 1/3 w stosunku do poprzedniego tygodnia. Ale nadal mamy regiony, w których sytuacja, jeżeli chodzi o poziom zakażeń jest trudna, czyli ta częstotliwość występowania koronawirusa jest stosunkowo wysoka" - powiedział Niedzielski.Jak dodał, najtrudniejsza sytuacja jest obecnie w woj. śląskim, gdzie wskaźnik średniej dziennej liczby zakażeń waha się w granicach 50. "W drugiej kolejności mamy woj. dolnośląskie, gdzie ten wskaźnik wynosi 46,5; w dalszej kolejności mamy województwo wielkopolskie i łódzkie, które mają te wskaźniki rzędu 40 i więcej oraz województwo opolskie z poziomem 38,3" - poinformował szef resortu zdrowia.Najlepsza sytuacja pod względem liczby zachorowań jest natomiast w woj. podlaskim - tam wskaźnik wynosi 22,2. "Mamy również woj. podkarpackie, gdzie ten wskaźnik wynosi 22,5 i mamy woj. warmińsko-mazurskie, gdzie wskaźnik jest na poziomie 23,7" - przekazał Niedzielski.Zróżnicowana jest także sytuacja w szpitalach. "Obłożenie łóżek przy średniej kraju na poziomie mniej więcej 67 proc. waha się od poziomu 46 proc. w woj. podlaskim do ponad 77 proc. w woj. śląskim" - zaznaczył minister.Jak dodał, podobnie jest w kwestii dostępności respiratorów. "To obłożenie jest nieco wyższe - powyżej 70 proc. w skali kraju, ale obserwujemy też zróżnicowanie regionalne - od 52 proc. w woj. warmińsko-mazurskim do 84 proc. w woj. śląskim" - dodał szef MZ.