Rząd odpuścił zmiany w OFE?

Projekt ustawy o przekształceniu OFE dokonał swojego żywota. Nie ma kolejnych wersji ustawy. Temat na razie jest zamknięty – mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Paweł Jaroszek, wiceprezes ZUS. Czy to oznacza, że rząd zrezygnował z jednego ze swoich sztandarowych pomysłów?

Rząd obejdzie się smakiem?

Tymczasem argumentem za pobraniem opłaty przekształceniowej, dla tych którzy pozostawią swoje oszczędności w IKE było to, że świadczenia z IKE są nieopodatkowane w przeciwieństwie do emerytur i byłoby to niesprawiedliwe. W sytuacji gdy większość emerytur wychodzi spod opodatkowania, ten argument nieco traci moc.Rząd liczył na spore wpływy z tego tytułu – przy założeniu, że co drugi członek OFE wybrałby oszczędzanie w IKE (co było opcją domyślną) do budżetu trafiłoby ok 11 mld zł (i tyle samo ubyłoby z kont oszczędzających). Na razie jednak musi obejść się smakiem. Nic nie słychać bowiem, by projekt miał wrócić na agendę. Skutki likwidacji OFE nie zostały uwzględnione w projekcie budżetu na 2022 r.Może to oznaczać dwie rzeczy – albo zmiany zostały odłożone na znacznie dłużej i nie dojdzie do nich w nawet w przyszłym roku, albo rząd zdecydował się na zmianę założeń tych zmian (np. zmianę lub wręcz likwidację opłaty przekształceniowej), nie przesądził jednak ostatecznego ich kształtu, trudno zatem jednoznaczne zapisy w projekcie budżetu.