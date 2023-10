"Rząd PiS przez ostatnie osiem lat przejadł miliardy euro". Szef KO punktuje władzę

- Jeśli władza w Polsce się nie zmieni, to w przyszłym roku czekają nas drastyczne podwyżki, zwłaszcza cen energii. Zmarnowano osiem lat, by skutecznie przeprowadzić proces transformacji energetycznej, mówi przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka.

- Rentowność polskich obligacji w ubiegłym roku doszła do rekordowych 9 proc. W 2022 roku wydatki na obsługę długu publicznego wzrosły o 26 proc. w porównaniu z rokiem 2021. Na rok 2023 zaplanowano przeznaczenie na ten cel aż 66 mld zł, a to już 2 proc. PKB. To jest bardzo niebezpieczne - wskazuje Borys Budka.

- Alarmujący czynnik, o którym rząd stara się nie mówić, to kwestia spadku inwestycji w kraju. To kolejna niespełniona obietnica Mateusza Morawieckiego. Spadek inwestycji to papierek lakmusowy malejącego potencjału naszej gospodarki - podkreśla nasz rozmówca.

- Trzeba nadrobić stracony czas. Ostatnie osiem lat to przejedzenie przez rząd PiS miliardów euro, które Polska otrzymała z emisji certyfikatów CO2. Te pieniądze powinny być przeznaczone na tak potrzebną modernizację sieci energetycznych oraz na ekologiczne źródła energii. (...) Dzisiaj największym hamulcowym rozwoju zielonej energetyki są molochy państwowe - uważa Borys Budka.

Jak pan ocenia stan polskich finansów publicznych i jak to może wpłynąć na gospodarkę w najbliższych latach?

- W Polsce mamy realne zagrożenie kryzysem gospodarczym. Kilka wskaźników, które rządzący starają się ukryć, pokazują bardzo niebezpieczną tendencję. Abstrahując nawet od spadku PKB w ostatnich kwartałach, mamy gwałtowny wzrost kosztów obsługi długu publicznego.

"Jeśli władza się nie zmieni, to w 2024 roku czekają nas drastyczne podwyżki, zwłaszcza cen energii. Przestaną wtedy działać wszelkiego rodzaju tarcze"

W dodatku znaczna część tego zadłużenia znajduje się poza kontrolą parlamentu, zostało ono bowiem wypchnięte poza budżet – do funduszy w BGK (Banku Gospodarstwa Krajowego - przyp. red.) i PFR (Polskim Funduszu Rozwoju - przyp. red.). Eksperci podkreślają, że to działania niezgodne z konstytucją. Co więcej, realna dziura budżetowa w tym roku będzie większa o ponad 140 mld zł, niż to oficjalnie jest podawane. To bardzo obciąża polską gospodarkę.

Znajdujemy się w czołowej trójce państw Unii Europejskiej z największą inflacją, która wpływa na ograniczenie wydatków konsumpcyjnych, a to przekłada się na hamowanie gospodarki.

Ostatni alarmujący czynnik, o którym rząd stara się nie mówić, to kwestia spadku inwestycji w kraju. To kolejna niespełniona obietnica Mateusza Morawieckiego. Spadek inwestycji to papierek lakmusowy malejącego potencjału naszej gospodarki.

Zwrócił pan uwagę na poziom zadłużenia Polski oraz na wysokość inflacji – jak te dwie kwestie wpłyną na poziom życia Polaków? Powinniśmy się przygotować na poważniejsze zaciskanie pasa?

- Będzie ciężko. Jeśli władza się nie zmieni, to w przyszłym roku czekają nas drastyczne podwyżki, zwłaszcza cen energii. Przestaną wtedy działać wszelkiego rodzaju tarcze.

Polska energetyka jest niekonkurencyjna. Zmarnowano osiem lat, by skutecznie przeprowadzić proces transformacji. Zaniedbania w tym sektorze wpłyną bezpośrednio na wzrost inflacji – wraz z drogą energią i paliwami wzrosną w Polsce ceny usług czy produktów. Już teraz widać, że Polacy zaciskają pasa i coraz mniej kupują.

Zbliża się recesja. Niemcy, które są naszym największym partnerem handlowym, zaczynają mieć problemy ze swoją gospodarką. To znacząco wpłynie także na kondycję polskich firm.

Rządy PiS to centralizacja gospodarki i tworzenie państwowych monopolistów, czyli faktyczna likwidacja konkurencji. To jest zabójcze dla Polski. Gospodarka ręcznie sterowana przez polityków nie podoła rynkowym wyzwaniom najbliższych lat.

Jeszcze o inwestycjach. Polska jest omijana obecnie przez firmy zagraniczne?

- Na obecny spadek inwestycji zagranicznych wpływa po pierwsze niestabilność prawa i to, co od 8 lat dzieje się w Polsce w obszarze podatków. Mam na myśli „Polski Ład” – a tak naprawdę „wielki chaos”, który uderzył w polskich przedsiębiorców.

W wymiarze sprawiedliwości mamy do czynienia z niespotykanym systemowym bałaganem. Żaden poważny inwestor nie będzie zgadzał się na to, żeby spór toczył się przed polskim sądem, wiedząc, że takie orzeczenie może być łatwo wzruszone przed trybunałami międzynarodowymi.

Kolejnym elementem, który wpływa na spadek inwestycji, jest blokowanie przez PiS pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Inne państwa garściami czerpią ze środków unijnych, wspierając rozwój swoich gospodarek. W tym czasie Polacy partycypują w kosztach tego funduszu, a jednocześnie – przez upór obecnej władzy – pieniądze z KPO nie wpłynęły do Polski.

Inwestorzy widzą, w jaki sposób nasza gospodarka jest upaństwowiona, jak monopole przejmują rynek. To, co dzieje się w sektorach energetycznym, paliwowym czy gazowym pokazuje, że wracamy do rozwiązań rodem z PRL-u. Monopoliści dyktują ceny, bogacąc się w kryzysie kosztem konsumentów. Ogromne zyski państwowych molochów powinny być powodem do wstydu dla władzy. Bo to oznacza, że w trudnych czasach pandemii i drożyzny monopoliści państwowi żerowali na przedsiębiorcach i konsumentach.

"Wyprowadzenie podczas pandemii setek miliardów złotych poza kontrolę parlamentu było rzeczą niedopuszczalną"

Ale musi pan przyznać, że społeczne przyzwolenie na większą rolę państwa w gospodarce wzrosło w ostatnich latach ze względu na liczne kryzysy. Można wręcz powiedzieć, że duża część społeczeństwa oczekiwała interwencji państwa w tych trudnych momentach. Jaka powinna być rola państwa w polskiej gospodarce?

- W trudnym czasie kryzysu państwo powinno być aktywne i pomagać przedsiębiorcom. Musi jednak się to odbywać w sposób transparentny i kompetentny.

Wyprowadzenie podczas pandemii setek miliardów złotych poza kontrolę parlamentu było rzeczą niedopuszczalną. Państwo ma wspierać w kryzysie gospodarkę, ale jednocześnie musi być nad tym odpowiedni nadzór. Inaczej dochodzić może do patologii, które obserwujemy choćby przy wydatkowaniu środków pochodzących ze spółek Skarbu Państwa.

Polityka klimatyczna UE to jeden z obszarów konfliktu między Warszawą a Brukselą. Dla rządzącego ugrupowania Orlen jest podmiotem, który ma „ciągnąć” zieloną transformację sektora energetycznego w Polsce. Tak też tłumaczony jest proces konsolidacji…

- Po to, by móc budować państwowego monopolistę, sprzedano stacje paliw węgierskiemu koncernowi MOL, a udziały w dobrze prosperującej rafinerii sprzedano Saudyjczykom (Saudi Aramco - przyp. red.) powiązanym z Putinem. To była jedna z najgorszych decyzji, które zapadły w poprzednich latach i z niej zostaną wszyscy dokładnie rozliczeni.

Ale, jak pan wie, te decyzje wynikały z całego procesu toczącego się w Komisji Europejskiej i były warunkiem zgody na zakup Lotosu przez Orlen.

- Połączenie Orlenu z Lotosem to strategiczny błąd. Stworzenie monopolistycznego molocha jest fatalne dla gospodarki.

Widzieliśmy, co działo się choćby z marżami na paliwa w ostatnim kwartale 2022 roku. To, że mamy monopolistów na rynku paliw i energii, skutkuje najwyższymi w Unii Europejskiej cenami energii elektrycznej. Kiedy tworzy się giganta paliwowo-gazowego, to wyklucza się konkurencję. Rządzącym się to podoba, bo oni mentalnie osadzeni są w realiach PRL-u. Dla rynku jednak jest to najgorsze z rozwiązań.

"To, jak obecnie traktuje się prosumenta w Polsce, woła o pomstę do nieba"

To jaka jest wasza recepta na zieloną transformację, do której mobilizuje nas Bruksela? Co zrobić, by to było dobre dla naszej gospodarki?

- Przede wszystkim trzeba nadrobić stracony czas. Ostatnie osiem lat to przejedzenie przez rząd PiS miliardów euro, które Polska otrzymała z emisji certyfikatów CO2. Te pieniądze powinny być przeznaczone na tak potrzebną modernizację sieci energetycznych oraz na ekologiczne źródła energii.

Trzeba mówić językiem korzyści, a nie straszyć ludzi. Transformacja energetyczna będzie kołem zamachowym dla gospodarki. Polska może stać się centrum produkcyjnym dla wielu elementów i instalacji wykorzystywanych w systemach OZE. Mamy potężne zaplecze naukowe.

Do tego jednak potrzeba twardych i odważnych decyzji. My uważamy, że warto przekonywać do pewnych rozwiązań, stwarzać mechanizmy obniżające ich koszty, a nie siłą coś narzucać. Jeżeli społeczność lokalna będzie widziała korzyści np. z wybudowanego wiatraka – będzie miała udziały w przychodach ze sprzedaży energii – to przychylniej będzie patrzeć na tego typu inwestycje.

Dzisiaj największym hamulcowym rozwoju zielonej energetyki są molochy państwowe. To, jak obecnie traktuje się prosumenta w Polsce, woła o pomstę do nieba. Dlatego trzeba wydzielić ze spółek energetycznych kwestie przesyłowe, dać możliwość tworzenia linii bezpośrednich, bo model energetyki centralistycznej jest modelem przestarzałym.

Jaka powinna być rola Polski w procesie odbudowy Ukrainy oraz w aktualnie toczących się działaniach podtrzymujących funkcjonowanie państwa ukraińskiego? Czy Polska nie straciła pozycji lidera wśród państw wspierających Ukrainę?

- To, niestety, prawda. Tu wychodzi absolutna nieudolność dyplomacji obecnego rządu, który jedyne, co potrafi, to konfliktować się z kolejnymi sąsiadami. Nagonka na Niemcy, które są największym partnerem handlowym Polski, jest absurdalna i niezrozumiała. Jednocześnie rząd nie potrafi zadbać o to, by Polska stała się kluczowym graczem na rynku ukraińskim. Z czego to wynika? Z braku odpowiednich sojuszy i braku partnerstw międzynarodowych.

Dzisiaj w Brukseli i Waszyngtonie trwają rozmowy o odbudowie i przyszłości Ukrainy, w których de facto nie ma Polski. Kto będzie poważnie rozmawiał z rządem, który prowadzi dyplomatyczne wojny z sojusznikami?

Nasza gospodarka każdego dnia traci na polityce rządu, która nacechowana jest ksenofobią, niekompetencją i olbrzymimi kompleksami. Trzeba z tym skończyć i przywrócić prawdziwą podmiotowość Polski na arenie międzynarodowej.

Tekst pochodzi z Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł nr 3/2023.