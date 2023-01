Rząd planuje nowe ułatwienia w podatkach

Specjalnie dla WNP.PL Magdalena Rzeczkowska, minister finansów, omawia kierunki działań resortu w 2023 roku. Jej zdaniem - mimo wyzwań - nie ma się czego bać.

Głównym wyzwaniem w 2023 roku będzie stopniowe obniżanie inflacji przy jednoczesnym podtrzymywaniu dodatniego tempa wzrostu gospodarczego. Czynnikiem aktywnie przeciwdziałającym kryzysowi mają być inwestycje publiczne.

Rząd chce zachęcić Polaków do inwestowania w bezpieczniejsze i bardziej stabilne instrumenty finansowe.

Najważniejsze będą jednak zmiany w ordynacji podatkowej. Będzie można m.in. zapłacić 5 tys. zł zaległego podatku za osobę spoza najbliższej rodziny. Obligatoryjny będzie Krajowy System e-Faktur.

Rok 2023 nie będzie należał do tych łatwiejszych. Co zatem będzie priorytetem działań kierowanego przez panią resortu w najbliższych miesiącach?

Magdalena Rzeczkowska, minister finansów: - Jednym z priorytetowych projektów na 2023 r. jest największa od lat nowelizacja Ordynacji podatkowej. Ustawa będzie zawierała oczekiwane przez Polaków ułatwienia na gruncie podatków. Projekt zakłada m.in., że prostsze sprawy będą mogły być załatwiane na wniosek podatnika w postępowaniu uproszczonym, co pozwoli na uzyskanie decyzji już w 14 dni. Kolejne rozwiązanie umożliwi umorzenie podatku przed terminem jego płatności.

Planujemy również umożliwienie zapłaty podatku za podatnika przez osoby spoza jego najbliższej rodziny do kwoty 5000 zł (obecnie do 1000 zł), co stworzy szersze możliwości dla dokonywania zapłaty podatków bez konieczności angażowania do tej czynności podatnika. Podatnik nie będzie też już musiał składać wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy wynika ona z korekty deklaracji.

W poprzednich latach do najważniejszych działań podejmowanych przez administrację Ministerstwa Finansów należało uszczelnianie systemu. Pierwsze efekty tych prac mocno wpływały na poprawę finansów państwa. Co jest jeszcze do zrobienia w tym aspekcie?

- W 2023 r. będziemy też wdrażać obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) w Polsce. Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mogą dobrowolnie korzystać z tego systemu.

E-faktura to kolejny ważny element uszczelnienia systemu podatkowego, ale także wiele korzyści podatkowych i biznesowych dla podatników i gospodarki. Dla podatników to m.in. szybszy zwrot VAT, łatwiejsze korygowanie faktur i uproszczenie obowiązków sprawozdawczych. Docelowo system stanie się jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie narzędzi w Europie w zakresie wymiany informacji o zdarzeniach gospodarczych. KSeF to jednocześnie kolejny etap cyfryzacji usług administracji skarbowej oraz transformacji cyfrowej Polski.

Systemowe zachęty do inwestycji w bezpieczne instrumenty finansowe

A co z rynkiem kapitałowym?

- Jedną z ważnych nowelizacji, jakie planujemy wdrożyć w tym roku, jest zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która umożliwi realizację Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

Zawiera ona trzy podstawowe zmiany w zasadach opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych, uzyskanych przez osoby fizyczne. Wprowadza możliwość kompensaty uzyskanych w roku podatkowym dochodów i strat z inwestycji w fundusze kapitałowe z dochodami i stratami uzyskanymi z innych inwestycji kapitałowych, z wyjątkiem inwestycji w CFD lub na rynku forex.

Wprowadza także osobne rozliczanie dla celów podatkowych dochodów i strat z inwestycji kapitałowych obarczonych wysokim ryzykiem: w CFD lub na rynku forex. Zmienia również obowiązujący sposób opodatkowania odsetek od obligacji w sposób, który zapewni analogiczny poziom opodatkowania niezależnie od tego, czy inwestor nabywa obligacje na rynku pierwotnym czy wtórnym. Rozwiązania te są odpowiedzią na postulaty uczestników rynku kapitałowego, mają również zachęcić Polaków do inwestowania w bezpieczniejsze i bardziej stabilne instrumenty finansowe, co niewątpliwie wpłynie pozytywnie na sytuację rynku kapitałowego w Polsce.

Jakich wyzwań, patrząc również na naszą sytuację gospodarczą oraz otoczenie międzynarodowe, pani się spodziewa?

- Utrzymanie niskiego bezrobocia i dobrej sytuacji materialnej polskich rodzin, mimo oznak spowolnienia gospodarczego wywołanego przez rosyjską agresję na Ukrainę, to główny cel prowadzonej przez nas polityki makroekonomicznej.

W przygotowanym przez nas budżecie państwa na 2023 rok staramy się jak najlepiej odpowiedzieć na te wyzwania. Łączymy w nim odpowiedzialne podejście do polityki wydatkowej z kontynuacją programów społecznych oraz ochroną osób najbardziej dotkniętych przez kryzys. Nasz budżet odpowiada również na wyzwania geopolityczne, co ma swój wyraz we wzroście wydatków na obronność.

Ceny gazu, prądu i ciepła wpływają na inflację w Polsce

Głównym wyzwaniem w 2023 roku będzie stopniowe obniżanie inflacji przy jednoczesnym podtrzymywaniu dodatniego tempa wzrostu gospodarczego. Sytuacja na rynku energetycznym (światowe ceny surowców) oraz administracyjne decyzje dotyczące cen gazu, prądu i ciepła w kraju będą miały kluczowe znaczenie dla kształtowania się inflacji w najbliższych miesiącach. Podejmowane przez rząd decyzje pokazują jednak determinację w działaniach służących niwelowaniu skutków kryzysu energetycznego dla odbiorców końcowych, tak aby nie doprowadzić do znaczących trudności finansowych wśród gospodarstw domowych oraz firm.

Przedstawiciele rządu zapowiadali w ostatnim czasie, że czynnikiem aktywnie przeciwdziałającym kryzysowi mają być inwestycje publiczne.

- W przyszłym roku nastąpi znaczący wzrost tego rodzaju inwestycji. KPO może stanowić nawet jedną trzecią wkładu do wzrostu PKB w przyszłym roku, a w przypadku obecnego osłabienia gospodarczego ten wkład może jeszcze zdecydowanie wzrosnąć. W efekcie spadek dynamiki inwestycji prywatnych wynikający ze wzrostu kosztu kapitału będzie kompensowany wzrostem inwestycji publicznych.

W obliczu kryzysu wywołanego przez Rosję mamy świadomość wyzwań, jakie czekają nas w najbliższych miesiącach, jednak solidne fundamenty makroekonomiczne i odpowiedzialna polityka rządu pozwolą polskiej gospodarce dalej się rozwijać.

