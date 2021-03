Rząd planuje przedłużyć obowiązywanie kodu działalności PKD 93.29.Z

Rząd zamierza wydłużyć okres przejściowy, umożliwiający przedsiębiorcom wykonującym działalność określoną obecnie kodem PKD 93.29.Z posługiwanie się nim do końca roku.

Do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisano projekt rozporządzenia Rady Ministrów dotyczący rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Termin jego przyjęcia zaplanowano na II kwartał 2021 r.

Zmiana ta ma zlikwidować lukę prawną, powstałą między obowiązującym rozporządzeniem ws. PKD, a przepisami ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Przepisy te stanowią, że nowy art. 21a ustawy o CEiDG zacznie obowiązywać od dnia 1 października 2021 r. Oznacza to, że zmiana z urzędu w CEiDG kodu PKD 93.29.Z na PKD 93.29.A albo PKD 93.29.B. będzie możliwa najwcześniej od dnia 1 października 2021 r.

Tymczasem, zgodnie z rozporządzeniem, okres przejściowy na podjęcie decyzji, czy przedsiębiorca wybiera działalność oznaczoną kodem PKD 93.29.A, czy PKD 93.29.B kończy się 31 lipca. Za pomocą zmiany rozporządzenia rząd chce przedłużyć ten okres do 31 grudnia, likwidując lukę.

Jak podaje się w wykazie, wielu przedsiębiorców wykonujących przed dniem 1 sierpnia 2020 r. działalność gospodarczą, której przedmiot jest oznaczony kodem PKD 93.29.Z nie może obecnie mieć pewności co do celowości kontynuowania tej działalności jako działalności oznaczonej kodem 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni albo 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Dlatego - jak się podkreśla - zmiana rozporządzenia da im więcej czasu na podjęcie decyzji co do kontynuowania takiej działalności, jako działalności oznaczonej kodem PKD 93.29.A albo PKD 93.29.B.

