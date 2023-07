Rząd planuje wielką inwigilację firm. Nowe prawo może przynieść katastrofalne skutki

Rada Przedsiębiorczości nie zgadza się z propozycjami zamieszczonymi w projekcie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji. Apeluje do rządu o wycofanie się z proponowanych rozwiązań.

Rada Przedsiębiorczości w swoim apelu do rządu zwraca uwagę zwłaszcza na projektowaną treść art. 39, który zakłada zmiany w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Zdaniem Rady, wprowadzenie tej regulacji oznaczać będzie „kolejną, dalece idącą i niedopuszczalną ingerencję państwa w obszar wolności gospodarczej”.

„Propozycja zawiera rozwiązania mogące mieć katastrofalne skutki dla polskich przedsiębiorców, bezpieczeństwa i zaufania w obrocie gospodarczym, a także ochrony danych osobowych. Może naruszać wizerunek Polski w oczach zagranicznych podmiotów, które inwestują w naszym kraju, naruszając również potencjał przyszłej współpracy. W takim kształcie Ustawa o e-administracji może stać się potencjalnie ustawą o e-inwigilacji polskiego biznesu” – czytamy w apelu.

Materiały o niezwykłej wrażliwości dla przedsiębiorców

Rada Przedsiębiorczości sprzeciwia się przyjęciu rozwiązań obligujących firmy audytorskie do przekazywania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wszystkich akt wykonywanych przez siebie zleceń, usług atestacyjnych i pokrewnych, czyli dokumentacji przedsiębiorców pozyskanych w czasie, np. badania sprawozdań finansowych.

„Są to materiały o niezwykłej wrażliwości dla przedsiębiorców, zawierają bowiem informacje objęte tajemnicą handlową, bankową czy innych zawodów zaufania publicznego, know-how, dane kontrahentów i klientów, strategie, plany, informacje o patentach i analizy ryzyka. To w rzeczywistości często pełen obraz przedsiębiorstwa i jego najgłębszych tajemnic. Nie zgadzamy się, żeby tak poufne i niejawne dane trafiały do jednej, państwowej bazy. Co więcej, taki zbiór danych – ze względu na trudną do oszacowania wartość rynkową – trafiłby automatycznie na listę najbardziej pożądanych przez cyberprzestępców baz danych” – pisze Rada w apelu.

Staniemy się najbardziej regulowaną i inwigilowaną gospodarką w Europie

Rada Przedsiębiorczości zwraca ponadto uwagę, że nikt w Unii Europejskiej, ani na świecie nie wprowadził podobnych rozwiązań.

„Dlatego przyjęcie projektu spowoduje, że staniemy się najbardziej regulowaną i inwigilowaną gospodarką w Europie, co nie będzie sprzyjać procesom inwestycyjnym. Może to również skutkować odpływem kapitału z polskiej gospodarki. Nawet tak wysoce scyfryzowane państwa jak Estonia unikają ryzyka kumulowania tak ogromnej ilości wrażliwych danych w jednym, państwowym rejestrze” – zauważają autorzy apelu.

