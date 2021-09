Rząd planuje zmiany w "Tarczach finansowych" PFR

Rząd planuje w III kwartale zmienić uchwały ws. rządowych programów „Tarcz finansowych” PFR, tak by Fundusz z niewykorzystanych środków z emisji obligacji obsługiwał odsetki. Dodatkowo dla dużych firm planuje się wprowadzenie Pożyczki Preferencyjnej 2.0.

Jak wynika z wpisów do "Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów" projektowane zmiany w zakresie odsetek mają dotyczyć programów: "Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm"; "Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm" oraz "Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm".

Jak wynika z wpisu, projektowane zmiany uchwał przyznają PFR możliwości obsługi odsetek od obligacji wyemitowanych przez PFR ze środków pochodzących z emisji obligacji, które nie zostały wydatkowane na wsparcie przedsiębiorców.

Konieczność proponowanej zmiany tłumaczy się "powstaniem potrzeby doszczegółowienia kwestii obsługi odsetek od obligacji emitowanych przez PFR".

Dodatkowo, w uchwale ws. programu rządowego "Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm" ma się pojawić nowy instrument wsparcia przedsiębiorców, którzy odczuli negatywne skutki obostrzeń obowiązujących w okresie od 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. - Pożyczka Preferencyjna 2.0.

Ma to być wsparcie finansowe, będące pomocą publiczną oraz mogące być umorzone w maksymalnej wysokości do 75 proc. wartości nominalnej. Jak przypomniano we wpisie, w czerwcu 2021 r. KE formalnie wyraziła zgodę na udzielanie wsparcia w formie Pożyczki Preferencyjnej 2.0.

