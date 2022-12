Rząd planuje zwiększenie środków Funduszu Kolejowego w latach 2023-2024 o dodatkowe 100 mln zł

Planowane jest zwiększenie o dodatkowe 100 mln zł środków Funduszu Kolejowego w latach 2023-2024, z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) - wynika z wpisu w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

W czwartek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczono informację o projekcie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.

Wskazano, że przewidziana zmiana pozwoli na zabezpieczenie środków dla PKP Polskich Linii Kolejowych na najpilniejsze potrzeby związane ze wzrostem kosztów realizacji inwestycji przewidzianych w KPK (waloryzacja kontraktów), który jest skutkiem m.in. toczącej się wojny w Ukrainie.

Zgodnie z wpisem w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu planuje się m.in. zwiększenie o dodatkowe 100 mln zł środków Funduszu Kolejowego w latach 2023-2024 z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), a także przesunięcie 128,4 mln zł pochodzących z dokapitalizowania z lat 2023-2024 na rok 2022 z przeznaczeniem na projekty Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) oraz Instrumentu "Łącząc Europę" (CEF). Zaktualizowane mają być też załączniki do KPK w celu uwzględnienia przesunięć środków.

W wykazie zaznaczono, że w toku procedowania projektowanej uchwały dopuszcza się możliwość aktualizacji KPK w odniesieniu do inwestycji kolejowych planowanych do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie zabezpieczenia finansowania tego planu przez Polski Fundusz Rozwoju do czasu pozyskania środków z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF).

KPK jest dokumentem określającym zadania inwestycyjne w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Na Krajowy Program Kolejowy składa się ponad 220 projektów, które zakładają modernizację około 9 tys. km torów.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu przyszłorocznego budżetu całkowite koszty realizacji zadań KPK w latach 2014-2024 wynoszą 76 mld 709 mln 323 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 3 mld 598 mln 798 tys. zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl